Що спільного в інавгураційних промовах Зеленського, Рейгана і Трампа?

У своїй інавгураційній промові Володимир Зеленський, по суті, сам порівнює себе з Рональдом Рейганом - 40-м президентом Сполучених Штатів, актором і радіоведучим. Перед тим, як оголосити про розпуск Верховної Ради і про відставку кількох чиновників, Зеленський сказав: «Дозвольте мені процитувати одного американського актора, який став класним американським президентом: "Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є нашою проблемою ". А потім заявив, що члени уряду можуть взяти аркуш, ручку і «звільнити свої місця для тих, хто думає про наступні покоління».

Зеленський процитував інавгураційну промову Рейгана 1981 року, проте помістив слова американського президента в інший контекст. Говорячи про уряд, Зеленський має на увазі міністрів, а Рейган - всю державну машину. Слово government в американському контексті відноситься не до якоїсь однієї гілки влади, а до всіх трьох. Уряд - це весь чиновницький апарат.

Крім того, фраза «уряд - це наша проблема» в устах Рейгана не означає розпуску уряду, негайного позбавлення від нього. У своїй промові американський лідер говорить про зміну принципів взаємодії громадян і влади. «Давайте зробимо переоцінку, - каже він, - ми - нація, у якої є уряд, а не навпаки». Рейган каже про те, що пора перестати роздувати бюрократичний апарат, який став вже чи не більший, ніж населення. Він підкреслює: «Я не хочу скасувати уряд, я хочу змусити його працювати з нами, а не в обхід нас».

У промові Зеленського є і ще одне відсилання до Рейгану. Зеленський говорить: «Українці хочуть не слів, а дій». Рейган говорив: «Діяти ми почнемо вже сьогодні».

Але найбільше виступ Зеленського, мабуть, схожий на інавгураційну промову Дональда Трампа, яку він виголосив у січні 2017 року.

Взагалі мова Володимира Зеленського за своєю структурою і манерою дуже схожа на мови американських президентів. Свого часу американський журналіст Келвін Вудворд виділив кілька принципів створення гарної інавгураційній промові: скромність ( «це наша спільна перемога»), впевненість ( «я зроблю все»), ефектні риторичні прийоми ( «я робив все, щоб українці посміхалися, а тепер зроблю все, щоб вони більше не плакали ») і відсилання до славного минулого країни і до національної гордості громадян.

Але найбільше виступ Зеленського, мабуть, схожий на інавгураційну промову Дональда Трампа, яку він виголосив у січні 2017 року. Є практично дослівні збіги. Ось деякі з них.

Зеленський:

«Крім війни, є ще багато бід, які роблять українців нещасними. Шокуючі тарифи, які принижують зарплати і пенсії, хворобливі ціни, неіснуючі робочі місця. Це медицина, про поліпшення якої в основному говорять ті, хто ніколи не лежав з дитиною в звичайній лікарні. Це міфічні українські дороги, які будуються і ремонтуються лише в чиєїсь бурхливій уяві”.

А ось цитата Трампа: «Американці хочуть, щоб їхні діти навчалися в чудових школах, сім'ї жили в безпечних районах, і хочуть, щоб у них була хороша робота. Але занадто багато хто з наших громадян живуть в іншій реальності: матері і діти погрузли в бідності в наших нетрях; проржавілі фабрики, як надгробки, розкидані по просторах країни; система освіти, переповнена грошима, випускає в життя наших молодих і прекрасних учнів без будь-яких знань; злочинність, банди і наркотики забрали занадто багато життів».

Ось ще два коротких висловлювання, які збігаються майже дослівно:

«У нас є і спільний біль. Кожен з нас загинув на Донбасі», - каже Зеленський.

«Їх біль - це наш біль», - цей вислів Трампа про американців, що живуть від бідності.

Зеленський: «Громадяни втомились від досвідчених, системних, надутих політиків, які за 28 років створили країну можливостей. Можливостей «відкатів», «потоків», «дерибанів».

Трамп: «Ми більше не допустимо в уряді політиків, які тільки базікають, але нічого не роблять. Час порожніх розмов минув».

І Трамп, і Зеленський роблять наголос на символічній передачі влади від самої влади - народу. Трамп говорить про це прямо: «Сьогодні ми не тільки передаємо владу від однієї адміністрації інший або від однієї партії іншій - ми відбираємо владу у Вашингтона і передаємо її назад тобі - народ Америки».

Зеленський використовує красиву метафору: «Кожен з нас президент!»

Обидва вони обіцяють зробити все, щоб нарешті вирішити проблеми, від яких втомилося суспільство. «Я буду боротися за вас кожну секунду, і я ніколи - ніколи - не підведу вас», - каже Трамп. «Для того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все», - обіцяє Зеленський. Ця частина його промови - про припинення війни на сході - викликала найбільше домислів і припущень: на що саме він готовий? Про яку можливу репутаційну жертву йдеться? Багато угледіли тут проросійський вектор.

І Трамп, і Зеленський роблять упор на єдності нації, країни. І знову їх висловлювання дуже схожі.

«Неважливо, чорні ми, коричневі або білі: в наших венах тече однаково червона кров справжніх патріотів. І неважливо, де народжена дитина - в міському центрі Детройта або на рівнині Небраски, що продувається усіма вітрами, - вони побачать одне і те ж зоряне небо над головою». Це, як нескладно здогадатися, Трамп.

А це - Зеленський: «Ми всі українці: не існує більших чи менших, правильних чи неправильних. Від Ужгорода до Луганська. Від Чернігова до Сімферополя. У Львові, Харкові, Донецьку, у Дніпрі й в Одесі – ми українці. І ми маємо бути єдині».

Нарешті, обидва вони завершують свої промови закликом до дій, які треба здійснювати прямо зараз. Зеленський йде ще далі - він їх здійснює, оголошуючи про розпуск Ради, про підписання ряду законів і про декілька відставок.

Іншими словами, очевидно, що Володимир Зеленський, складаючи свою промову, орієнтувався саме на західний стандарт, на тих, з ким його порівнюють. Саме тому його виступ так несхожий на ті, що до сих пір чули жителі пострадянського простору.

Новий український президент робить акцент на тому, що всі країни ніби починається заново, і починається з нього, з Володимира Зеленського.

Однак в його промові все-таки не вистачає однієї важливої деталі, без якої не обходиться жодна американська мова, - подяки попередникам. Якими б не були відносини Трампа і Обами, Трамп починає свою промову зі слів: «Ми вдячні президенту Обамі і першій леді за їх шляхетну допомогу під час процесу передачі влади. Вони були прекрасні».

Новий український президент робить акцент на тому, що всі країни ніби починається заново, і починається з нього, з Володимира Зеленського. І на цьому чистому аркуші, на якому він збирається писати історію, не знаходиться місця для слів подяки тому, хто гідно йому програв.

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