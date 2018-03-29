Знайдіть на цьому відео американського снайпера - сухопутні війська США задали загадку Інтернету

Вони отримують можливість пробратись у лігво ворога, наблизившись до цілей, та отримати важливу розвідувальну інформацію, яка може бути використана у плануванні та ін.

Сухопутні війська США на своїй офіційній сторінці у Facebook запропонували широкому загалу повправлятись у здатності визначити розташування 2-х американських снайперів. Глядачам пропонується спробувати помітити американських військових на відео, яке охоплює статичним кадром ділянку густого лісу з чагарником завширшки максимум 10 метрів. Ділянка проглядається на приблизно 5 метрів вглиб.

Спробуйте свої сили і Ви.

На відео інструктор снайперської школи сухопутних військ США Браян Морен каже, що на ділянці ховаються двоє студентів школи, а пізніше - після демаскування військових - пояснює деякі принципи збереження малопомітності та ін.

"Школа снайперів важлива не лише для сухопутних військ, а загалом для ЗС США. Снайперська підготовка дозволяє військовим розширити свої можливості за межі безпосередньої лінії зіткнення із супротивником. Вони отримують можливість пробратись у лігво ворога, наблизившись до цілей, та отримати важливу розвідувальну інформацію, яка може бути використана у плануванні та ін.", - розповідає Морен.

Після демаскування солдатів, Морен розповідає про важливість розбиття природного силуету людини для збереження непомітності за допомогою оздобленого рослинністю маскувального халату. Це дозволяє снайперу злитись із навколишнім середовищем.

У 2017-му році стало відомо про схвалення адміністрацією Трампа ліценції на продаж Україні великокаліберних снайперських гвинтівок.

Надана урядом США ліцензія охоплює зброю в таких категоріях, як напівавтоматичні і автоматичні обзроєння калібру до 50 міліметрів, бойові рушниці, глушники, снайперські системи M107A1, а також боєприпаси та інше. Обсяг продажів оцінюється в 41,5 млн доларів.

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