Зустріч Меркель з Трампом може перевершити очікування

Розпочалась зустріч канцлера Німеччини Анґели Меркель з президентом США Дональдом Трампом.

Вітаючи Меркель, Трамп заявив, що це "велика честь" приймати її. Він оголосив, що вони планують обговорити торгівлю та питання оборони, додавши, що відносини між ними "справді чудові".

"Насправді, у нас були чудові відносини з самого початку, однак, дехто цього не розумів, - наголосив Трамп, - але ми розуміємо і це важливо. Це - видатна жінка".

Короткий візит Меркель до США відбувається лише через декілька днів після приїзду президента Франції Макрона.

Меркель не плекає великих надій стосовно можливості досягти рівня «особливих відносин» співставних з відносинами Трампа та Макорна, однак, сподівається розширити діалог з питань торгівлі, вважають ЗМІ.

Все ж, надто успішним візит Макрона до США не назвеш. Навіть після зустрічей, Макрон залишився переконаним, що США вийдуть з ядерної угоди стосовно Ірану і не отримав запевнень стосовно того, що до ЄС не будуть застосовуватись митні тарифи на сталь та алюміній, наголошує Bloomberg.

Для Меркель завдання може бути більш складним, адже Трамп неодноразово критикував торговельний дефіцит між США та Німеччиною і заявляв, що Німеччина недостатньо витрачає на оборону.

Саме через низькі очікування від переговорів, навіть невеликий прогрес буде сприйнятий дуже оптимістично.

"Я з нетерпінням очікую на зустріч з канцлером Німеччини Анґелою Меркель сьогодні. Так багато обговорити за так мало часу", - написав Трамп у Twitter. "Це буде добре для обох наших країн", - додав він.

Серед основних питань до обговорення є загроза введення митних тарифів проти європейських виробників сталі та алюмінію та витрати Берліну на оборону.

Очікується, що Меркель та Трамп обговорять також останній раунд американських санкцій проти Росії. Нещодавні заходи США, втілені у відповідності до закону, що передбачає розширення санкцій, дають повноваження США карати європейський бізнес за співпрацю з російськими компаніями в таких сферах як енергетика та оборона. Очікується, що Меркель вимагатиме полегшення режиму санкцій.

"Європейцям з самого початку не подобався санкційний закон, особливо екстратериторіальний аспект, який може вплинути на європейські компанії, які ведуть бізнес з Росією з таких питань, як енергетика та оборона", - зазначив Держамін Гаддад, дослідник аналітичного центру Hudson Institute в коментарі Foreign Policy.

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