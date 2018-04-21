Європа прагне переконати Трампа пом’якшити санкції щодо Росії

Наступного тижня президент Трамп матиме окремі зустрічі в Білому домі з президентом Франції Макроном і канцлером Німеччини Меркель

У Європі вдаються до дипломатичних зусиль, щоб переконати адміністрацію Трампа пом’якшити санкції США щодо Росії. Європейці побоюються, що запроваджені обмеження настільки жорсткі, що вони можуть ударити по виробничій діяльності на цілому континенті.

Про це пишуть європейські експерти у виданні Financial Times.

Париж, який очолив такі зусилля після того, як санкції проти російських металургійних компаній призвели до зростання цін на алюміній, підштовхує своїх союзників, у тому числі Берлін, Лондон та Рим, виступити єдиним фронтом у Вашингтоні.



Ініціатива Франції підкреслює зростаючу стурбованість у Європі щодо наслідків, які санкції можуть мати для ключових галузей промисловості ЄС від автомобілів до аерокосмічної індустрії.



Один з французьких чиновників попередив, що санкції, які боляче вдарили по російському виробнику алюмінієвої продукції 'Русал', «матимуть безпосередній і суттєвий вплив на постачання ключових продуктів", і що низці промислових підприємств в Європі загрожує закриття.

«Вони не такі, які можна наново ввести в експлуатацію протягом ночі. Тому потрібне рішення, і це швидко», - сказав чиновник. «Конструктивний діалог із США відбувається», - додав він.



Зусилля проходять напередодні окремих візитів до Вашингтона наступного тижня президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Анґели Меркель. Вони мають зустрітися з президентом Дональдом Трампом у рамках ширших дипломатичних заходів, покликаних заспокоїти трансатлантичних союзників, відносини з якими вже напружені з приводу планованих тарифів США на сталь та алюміній.



На відміну від попередніх американських санкцій проти Росії, які були запроваджені у відповідь на вторнення Москви в Україну в 2014 році, нові каральні заходи, які містяться в Законі про протидію американським суперникам через санкції, фактично забороняють європейцям вести ділові справі з компаніями, які підлягають санкціям і з їх власниками-олігархами.

Німецькі бізнес-лідери також висловлювали занепокоєння своїм урядовцям, - повідомили джерела, які знайомі з цим питанням, - під час наради, що відбулася у четвер в берлінських офісах німецького комітету зі східноєвропейських економічних відносин, що є впливовою лобістською групою.

За словами одного джерела, це впливає на весь виробничий ланцюг, аж до автомобільних виробників та аерокосмічної промисловості».

Представник канцлера Анґели Меркель заявив, що німецький уряд, «на всіх робочих рівнях», звертатиме увагу на те, «де інтереси німецьких компаній зазнали збитків, і дадуть ясно зрозуміти, де існують проблеми, і де ми бачимо небажані наслідки».

Французькі чиновники заявили, що американські комерційні відносини з Європою будуть ключовою темою, коли президент Макрон відвідає Вашингтон наступного тижня. Він підніме питання планованих американських тарифів на сталь та алюміній під час своїх переговорів з президентом Трампом.

Дивіться також: Чи протримається економіка України без кредиту МВФ у разі провалу антикорупційних реформ?