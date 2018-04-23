Як і що скуповує Китай в Європі – Bloomberg

Більше 10 років впливові китайські політики та бізнесмени прочісують світ з, як видається, "бездонними гаманцями" в руках, пише Bloomberg. Азія, Африка, США та Латинська Америка стають центрами впливу Китаю.

За оцінками видання, в Європі, Китай купив і інвестував у активи вартістю, щонайменше, 318 мільярдів доларів за останні 10 років.

Обсяг і природа деяких з цих інвестицій, починаючи від критично важливої інфраструктури на сході та півдні Європи до високотехнологічних компаній на заході привернули увагу Євросоюзу.

Лідери ЄС, включаючи канцлера Німеччини Анґелу Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона, вибудовують спільну стратегію зі стримування просування Китаю в Європі.

Експерти Bloomberg проаналізували 678 угод, проведених чи вже укладених в 30 країнах з 2008 року і виявили, що державні та приватні китайські компанії взяли участь в угодах на суму щонайменше 255 мільярдів доларів США в Європі. Було придбано біля 360 компаній, від італійського виробника шин Pirelli & C. SpA до ірландської компанії з оренди літаків Avolon Holdings Ltd. Китайські компанії також частково, або повністю володіють чотирма аеропортами, шістьма морськими портами, вітряними електростанціями в, щонайменше, дев’яти країнах та 13 командами професійного футболу.

Справжній обсяг амбіцій Китаю в Європі ще більший, зазначають у виданні, бо до переліку не увійшло 355 інвестицій до спільних підприємств і угод, умови яких не розкриваються. За оцінками Bloomberg, ці угоди становлять ще 13,3 млрд доларів.

Більше половини відомих інвестицій припало на п’ять найбільших економік Європи - лише в Великобританії, китайці уклали угод на 70 мільярдів доларів. А на периферії Європи, Китай залучений до найбільших інфраструктурних проектів, таких як купівля найбільшого порту Греції.

В Європі по-різному ставляться до китайських інвестицій. В той час як Німеччина, Франція і Італія наполягають на введенні механізму перевірки, уряди Греції, Португалії та Кіпру твердять, що перевірки можуть зашкодити можливостям країн залучати капітал.

"Гроші йтимуть туди, де їм найбільше сприяють. До того як буде введено європейський механізм перегляду – як мають США та Австралія – Європа, ймовірно, отримуватиме левову частку китайських інвестицій. Я очікую, що Європа регулюватиме китайські інвестиції, але на тепер – це напрямок інвестування номер один", - говорить Дерек Сиззорз, дослідник Китаю в аналітичній установі США American Enterprise Institute.

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