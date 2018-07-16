Трамп в Гельсінкі: компліменти Путіну і ні слова про Крим

«Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі» - заявив Дональд Трамп. Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент - це комплімент» - зауважує Трамп.

Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість до відкриття нових шляхів до стабільності у світі, - заявив Дональд Трамп​

Путін похвалив Трампа за його зусилля з врегулювання північнокорейського ядерного питання. «Це добре, що проблема Корейського півострова почала поступово вирішуватись» - заявив російський президент.

Відповідаючи на питання журналіста Reuters про Крим, президент Росії заявив, що Трамп дотримується своєї позиції стосовно півострова і не визнає його російським.

«Він називає анексію Криму незаконною. Наша думка з цього питання відрізняється. Ми провели референдум у відповідності до Статуту ООН та міжнародного законодавства», - заявив президент Путін.

​

Він (Трамп - ред ГА) називає анексію Криму незаконною. Наша думка по цьому питанню відрізняється, - зауважив президент Росії ​

Під час виступу на прес-конференції Путін заявив, що питання «так званого російського втручання» в президентські вибори 2016 року підіймалось під час переговорів президентів. «Я повторюю, що Росія ніколи не втручалась і не планує втручатись у внутрішній американський виборчий процес» - заявив російський президент.

За словами американського президента, розслідування російського втручання сильно нашкодило відносинам між США та Росією. Трамп назвав розслідування «катастрофою» для американсько-російських відносин. За словами американського президента, він легко переміг свого конкурента без чиєїсь допомоги. «Я провів блискучу кампанію і саме тому – я президент» - завив Трамп.

Нагадаємо, що президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі. Переговори президентів віч-на-віч тривали більше двох годин.

Дивіться також: Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео