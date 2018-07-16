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Трамп в Гельсінкі: компліменти Путіну і ні слова про Крим

Зустріч президентів США та Росії у Гельсінкі

Президент США Дональд Трамп заявив, що США та Росія мають «співпрацювати заради спільних інтересів». Він наголосив, що продуктивний діалог між двома країнами піде на «користь всього світу».

«Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі» - заявив Дональд Трамп. Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент - це комплімент» - зауважує Трамп.

Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість до відкриття нових шляхів до стабільності у світі, - заявив Дональд Трамп​

Путін похвалив Трампа за його зусилля з врегулювання північнокорейського ядерного питання. «Це добре, що проблема Корейського півострова почала поступово вирішуватись» - заявив російський президент.

Відповідаючи на питання журналіста Reuters про Крим, президент Росії заявив, що Трамп дотримується своєї позиції стосовно півострова і не визнає його російським.

«Він називає анексію Криму незаконною. Наша думка з цього питання відрізняється. Ми провели референдум у відповідності до Статуту ООН та міжнародного законодавства», - заявив президент Путін.

Він (Трамп - ред ГА) називає анексію Криму незаконною. Наша думка по цьому питанню відрізняється, - зауважив президент Росії ​

Під час виступу на прес-конференції Путін заявив, що питання «так званого російського втручання» в президентські вибори 2016 року підіймалось під час переговорів президентів. «Я повторюю, що Росія ніколи не втручалась і не планує втручатись у внутрішній американський виборчий процес» - заявив російський президент.

За словами американського президента, розслідування російського втручання сильно нашкодило відносинам між США та Росією. Трамп назвав розслідування «катастрофою» для американсько-російських відносин. За словами американського президента, він легко переміг свого конкурента без чиєїсь допомоги. «Я провів блискучу кампанію і саме тому – я президент» - завив Трамп.

Нагадаємо, що президент США Трамп прибув на переговори з президентом Росії Путіним до президентського палацу в Гельсінкі. Переговори президентів віч-на-віч тривали більше двох годин.

Дивіться також: Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео

Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео
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Оприлюднені деталі зустрічі президентів Трампа та Путіна. Відео

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