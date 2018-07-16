Спікер Раян: Трамп має усвідомити, що Росія нам не союзник

"Немає сумнівів" в тому, що Росія втручалась до виборів, заявив спікер Палати Представників Конгресу США коментуючи виступ президента США Дональда Трампа на спільній прес-конференції з президентом Росії Путіним. Під час прес-конференції Трамп уникав формулювань, які б прямо звинуватили Москву у втручанні до виборів США 2016 року.

Немає морального еквівалента між Сполученими Штатами та Росією, яка залишається ворожою до наших основоположних цінностей і ідеалів

"Немає сумнівів, що Росія втручалась до наших виборів і продовжує спроби зашкодити демократії тут і в усьому світі. Це не лише висновок розвідувальної спільноти США, але також і висновок Комітету Конгресу з розвідки", - йдеться в заяві республіканця Пола Раяна, поширеній в понеділок.

"Президент має усвідомити, що Росія нам не союзник. Немає морального еквівалента між Сполученими Штатами та Росією, яка залишається ворожою до наших основоположних цінностей і ідеалів. Сполучені Штати мають зосередитись на тому, щоб притягнути Росію до відповідальності і покласти край зловмисним нападам на демократію".

Спікер Пол Раян більше не планує балотуватись до Конгресу після закінчення свого строку. Його також часто критикували за те, що він, на думку критиків, недостатньо протистояв проголошеній політиці Трампа з ряду питань.

Під час спільної прес-конференції в Гельсінкі президент США Трамп назвав розслідування «катастрофою» для американсько-російських відносин. За словами американського президента, він легко переміг свого конкурента без чиєїсь допомоги. «Я провів блискучу кампанію і саме тому – я президент» - завив Трамп. За словами американського президента, розслідування російського втручання сильно зашкодило відносинам між США та Росією.

«Конструктивний діалог між США та Росією - це величезна можливість для відкриття нових шляхів до стабільності у світі». Він підтвердив, що вважає Путіна конкурентом. «Я думаю, що слово конкурент - це комплімент» - зауважує Трамп.

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