Екс-директор ЦРУ: Росія безсоромно втрутилася в хід наших президентських виборів

У вівторок колишній директор ЦРУ Джон Бреннан виступає в Комітеті Палати представників з розвідки. Тема його виступу - розвіддані, які були покладені в основу висновків адміністрації Барака Обами про те, що Росія втручалася в хід виборів в США У 2016 році.



Звертаючись до законодавців, Бреннан заявив, що цілком зрозуміло, що Росія намагалася втрутитися в хід президентських виборів. За словами екс-директора ЦРУ, він обговорював це питання з главою ФСБ Олександром Бортниковим.



«Всім повинно бути ясно, що Росія безсоромно втрутилася в хід наших президентських виборів і що вони зробили ці дії, незважаючи на наші рішучі протести і на наше пряме попередження - не робити цього», - підкреслив Джон Бреннан.



Очікується, що виступ Бреннана проллє світло і на те, яку загрозу безпеці міг представляти перший радник з національної безпеки президента Дональда Трампа Майкл Флінн.



Виступ Бреннана проходить через день після того, як Флінн скористався своїм конституційним правом не свідчити проти самого себе у відповідь на повістку, врусену йому Комітетом Сенату з розвідки.



Поки Бреннан буде відповідати на запитання конгресменів у відкритому і закритому режимі, комітет Сенату з питань збройних сил буде заслуховувати главу директора Національної розвідки в адміністрації Трампа Дена Коутса і директора Розвідувального управління Міністерства оборони щодо загроз національній безпеці.



Нинішні керівники силових структур США неодноразово відносили Росію до числа головних загроз через її потенціал в кіберпросторі.



Газета The Washington Post повідомила в понеділок, що Трамп просив Коутса і директора Агентства національної безпеки США Роджерса публічно заявити, що передвиборний штаб Трампа не вступав у змову з Росією.



Посилаючись на нинішніх і колишніх офіційних осіб, газета пише, що Коутс і директор АНБ Майк Роджерс відхилили прохання Трампа.

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