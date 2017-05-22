Флінн не співпрацюватиме з Сенатом у розслідуванні зв'язків з РФ - ЗМІ

Колишній радник президента посилатиметься на п’яту поправку до Конституції, яка захищає особу від свідчення проти себе

Екс-радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн посилатиметься на п'яту поправку до Конституції США, яка захищає особу від свідчення проти себе. Флінн зробив таке рішення, щоб не надати Сенатському комітету з розвідки документи, необхідні для розслідування можливого втручання Росії у президентські вибори в США.

Про це повідомляє інформаційне агентство Associated Press з посиланням на джерело, обізнане із справою. Особа, на умовах анонімності, розповіла про приватні розмови між Флінном і комітетом.

Рішення Флінна надійшло менш ніж через два тижні після того, як Комітет з розвідки Сенату США вручив йому повістку щодо надання ним документів в рамках розслідування втручання Росії у вибори 2016 року.

Юрисконсульти заявляли, що Флінн навряд чи надасть особисті документи без недоторканності, оскільки цим він відмовиться від деяких своїх конституційних прав.

Флінн і раніше прагнув імунітету від «несправедливого переслідування» у співпраці з Сенатським комітетом.

Згідно з п'ятою поправкою до Конституції США особа, обвинувачувана у вчиненні злочину, має право на належний судовий розгляд, не повинна притягатися до відповідальності двічі за одне і те ж порушення й не може бути змушена свідчити проти себе.

Дивіться також: Чому американці так високо цінують священиків на передовій (РОЗШИРЕНА ВЕРСІЯ)