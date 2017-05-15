Клінтон затролили у Twitter порівняннями з героями фільму жахів "Чужий: Заповіт"

Нападки на Клінтон передбачувано викликали обурення як кіноманів, які під хештегом #SheWontGoQuietly поширювали думки про власне нову стрічку, так і прихильників політика-демократа

Рекламна кампанія фантастичної стрічки "Чужий: Заповіт" у Twitter стала об'єктом атаки тролів. Хештег #SheWontGoQuietly (вона не піде без бою - прим. ГА) покликаний привернути увагу до сильних жінок-героїнь культової фантастичної стрічки з елементами фільму жахів, надихнув користувачів соціальної мережі критично налаштованих щодо колишнього кандидата у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

Жартівники швидко "перехопили" хештег, заваливши Twitter жартами про Клінтон, часто уподібнюючи її надзвичайно живучим та хижим монстрам із стрічки, яких за сюжетом фільму надзвичайно складно знищити, а самі вони здатні виживати майже у будь-яких обставинах.

Все починалось із такого милого твіта від творців стрічки, який привертав увагу до головної героїні фільму - Деніелс.

Вже незабаром Twitter заполонили критичні щодо Клінтон та демократів твіти під хештегом #SheWontGoQuietly

"Суть скандалу навколо, буцімто, зв'язків президента США із Росією у тому, що демократи та ЗМІ просто хочуть знайти хоч якийсь привід провести імпічмент Трампа. Гілларі точно "не піде без бою", - йдеться в одному з популярних твітів.

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"Вона не піде без бою" - гасло нового комітету на підтримку Клінтон", - йдеться в іншому.

"Коли на Гілларі нарешті одягнуть кайданки "вона не під без бою", - не вгамовуються у Twitter.

"Вона не під без бою... Хотів би я побачити бій Гілларі з Чужим. Думаю був би рівний поєдинок, а переможе той у кого більше кислоти та жовчності!".

"Хто б не вигадав # SheWontGoQuietly для нової стрічки "Чужий", мав би знати, що цей хештег негайно застосують до Гілларі", - резюмує користувач.

"Вона не піде без бою... Після того, як Клінтон програла вибори, які їй піднесли на тарілочці, вона навіть не хоче визнати, що винувата у цьому лише вона сама".

Нападки на Клінтон передбачувано викликали обурення як кіноманів, які під даних хештегом поширювали думки про власне нову стрічку, так і прихильників політика-демократа.

"Якщо ви використовуєте цей кіно хештег для політики, то хай у вас із грудей вирветься чужий", - обурюються у мережі.

"Кляті політикани привласнили хештег".

"Те, як хештег # SheWontGoQuietly перетворили на політичну сварку і демонструє, чому люди так роздратовані роботою ЗМІ. Мова про фільм!".

А ви самі вже бачили стрічку? Чи викликає якісь асоціації? Розкажіть у коментарях.

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