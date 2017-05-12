На підтримку ЛГБТ Чечні конгресмени США влаштували масштабний Twitter-шторм

Об'єднання американських конгресменів на підтримку рівності прав ЛГБТ, LGBT Caucus, сьогодні через свою офіційну сторінку у Twitter повідомило, що "нинішні події у Чечні дорівнюють потенційному злочину проти людяності". Законодавці також закликали президента Росії Володимира Путіна "зупинити насильство".

Об'єднання законодавців також відзначило, що Білий дім "досі не говорить про масові затримання чоловіків геїв у Чечні".

"Кричущі порушення прав людини відбуваються на очах Білого дому", - твітує LGBT Caucus.

Водночас численні американські законодавці приєднуються до Twitter-шторму на підтримку геїв у Чечні, поширюючи повідомлення під хештегом #EyesOnChechnya.

"Росія має зупинити звірства", - твітує конгресвумен Праміла Джаяпал.

"Ситуація у Чечні має ознаки жахливого злочину проти людяності. Ми маємо зробити більше, щоб захистити ЛГБТ чеченців", - твітує конгресвумен Лоіс Френкель.

"Ніхто не заслуговує жити, боючись переслідування, або смерті тих, кого вони люблять", - пише конгресмен Білл Фостер.

Законодавці також поширюють повідомлення, що у Чечні хочуть "знищити" геїв до 26-го травня.

"Уряд Чечні хоче "знищити" ЛГБТ осіб до 26-го травня. Президент США та Державний департамент мають натиснути на Путіна, щоб припинити звірства", - твітує конгресмен Алан Ловенталь.

​

​"Повідомляють, що уряд Чечні планує знищити усіх ЛГБТ осіб до 26-го травня. Путін має припинити звірства", - також заявляє конгресмен Адріано Еспаят.

"Звірства проти ЛГБТ чеченців мають припинитись! Росія повинна розслідувати, покарати та захистити!", - твітує впливовий конгресмен Еліот Енґель.

Дивіться також: Звільнення глави ФБР викликало протести під Білим домом і запеклі суперечки на Капітолійському пагорбі