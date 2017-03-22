Український гурт «ДахаБраха» зіграв для національного громадського радіо США

Український гурт «ДахаБраха», який зараз перебуває в турне США і Канадою, зіграв для національного громадського радіо США на балконі готелю в Остіні, штат Техас. Пізно ввечері журналісти NPR попросили музикантів принести свої інструменти та високі вовняні шапки, що вже стали невід’ємним елементом образу гурту, в готель Hilton. «ДахаБраха» зіграла композицію «Колискова» з альбому «Light» 2010 року.

Остін, Техас. 21 березня 2017 р.

Це вже не перша поява гурту на NPR. Два роки тому «ДахаБраха» зіграла наживо в ефірі шоу Tiny Desk Concert. Гості цієї програми виступають за робочим столом ведучого Боба Бойлена. Акустична музика зачарувала радіожурналіста, і він тоді написав, що виступ українського гурту став його улюбленим. На той час програма виходила вже сьомий рік поспіль.

"ДахаБраха" у студії Боба Бойлена. NPR, 2015 р.

«Творчий квартет із Києва, Україна, створює музику, яка звучить зовсім не так, як будь-що інше, яке я коли-небудь чув, із вкрапленнями всього, що я коли-небудь чув, – поділився Боб Бойлен. – Є ритми, які звучать по-західноафриканськи, і гул, що відчувається, ніби він міг вийти з Індії або Австралії. Іноді «ДахаБраха» – це просто рок-група, чиї божевільні вітчизняні гармонії наповнені радістю. Весь цей час вони грають дружні мелодії за участю акордеона, барабанів, очерету і шейкерів, одягнені у високі, у стилі Мардж Сімпсон, вовняні шапки, які змушують мене заздрити».

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