У Конгресі захотіли законодавчо заборонити Трампу послаблювати санкції проти Росії

До Палати представників Конгресу США внесено законоперокт, яким пропонується заборонити президенту США надавати американським енергетичним компаніям звільнення з-під дії санкцій, які забороняють розробку покладів корисних копалин у Росії.

Законопроект запропонований конгресвумен-демократкою Максін Вотер має назву "Акт NoREX" (No Russia Exemptions for Oil Production Act - Акт про відсутність послаблень Росії у царині виробництва нафти - прим. ГА). Англійська абревіатура містить алюзію на ім'я голови зовнішньополітичного відомства США Рекса Тіллерсона, який до призначення на посаду в адміністрації президента США обіймав посаду виконавчого директора багатонаціональної енергетичної компанії ExxonMobil.

Остання, згідно з повідомленнями ЗМІ, зверталась до Білого дому із запитом про надання їй тимчасового звільнення від дії санкцій, які забороняють розробку покладів енергоресурсів у Росії, контракти на яку було укладено ще за перебування Тіллерсона на посаді голови компанії.

ЗМІ та критики Трампа поспішили заявити про те, що виведення колишньої компанії Тіллерсона з-під дії санкцій свідчитиме про корупцію, адже Тіллерсон володіє акціями компанії. Білий дім пізніше повідомив про однозначну відмову від виведення з-під дії "російських" санкції ExxonMobil та інших енергетичних компаній.

"Конгрес має на законодавчому рівні позбавити Трампа та наближених до нього можливості обходити санкції заради збагачення Путіна. Трамп та наближені до нього - я називаю їх "кремлівським кланом" - не заслуговують на довіру. Я переконана, що для них головне - гроші. Як інакше пояснити всі ці заходи та розмови за зачиненими дверима за учасі людей, наближених до Трампа, які мали на меті обійти санкції проти Росії? Свого часу екс-голова Exxon, державний секретар Тіллерсон, особисто домовивися про багатомільярдну угоду з Росією про буріння на Далекій Півночі. Тепер Exxon хоче, щоб компанію звільнили з-під санкцій, щоб можна було виконати угоду та загрібати гроші разом з Кремлем. Я цього не допущу”, - заявила Максін Вотерс.

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