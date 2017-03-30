Юнкер пригрозив Трампу за підтримку Brexit

Голова Єврокомісії vs президент США: сьогодні Brexit, а завтра - Texit

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер пригрозив, що пропагуватиме вихід штатів Огайо чи Техасу зі складу Сполучених Штатів, якщо президент Дональд Трамп і надалі висловлюватиме задоволення з приводу Brexit.

Про це він заявив під час виступу на з’їзді Європейської народної партії у столиці Мальти через день після початку процесу виходу Великобританії з Європейського Союзу. Юнкер сказав, що у європейського проекту є багато противників.

«Brexit – це не кінець. Багато хто хотів би цього, навіть на іншому континенті, де новообраний президент був надзвичайно задоволений тим фактом, що британці виходять з Європейського Союзу. По суті, він закликав інші країни ЄС зробити те саме. Якщо так продовжуватиметься, я також закликатиме до незалежності штату Огайо і виходу Техасу із складу Сполучених Штатів Америки».

Минулого тижня голова Єврокомісії нагадав, що під час зустрічі в лютому з віце-президентом США Майком Пенсом він просив Вашингтон не заохочувати країни до виходу з Євросоюзу.

За повідомленням Святослава Цеголка, на з’їзді на Мальті президент України Петро Порошенко заявив, що « Кремль ніколи не відкидав спроб побудувати альтернативну Європу. Для того щоб це відбулося, вони будуть поширювати невпевненість і недовіру. Росія зробить усе можливе, щоб «зіштовхнути ЄС з скелі».

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