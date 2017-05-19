Білий дім звинуватив екс-директора ФБР у самопіарі та політизації розслідування щодо Росії

Я щойно звільнив голову ФБР. Він був божевільним, реально з ґлузду з'їхав. На мене дуже тиснули через Росії. Тепер тиск знято"

Речник Білого дому Шон Спайсер висловив переконання, що розслідування можливих зв'язків виборчої кампанії Дональда Трампа та Росії підтвердить відсутність координації дій сторони Трампа з іноземними урядами. Він також наголосив, що під час перебування на посаді директора ФБР Джеймс Комі чинив "непотрібний тиск", обмежуючи здатність уряду США контактувати та вести перемовини із Росією.

Раніше низка ЗМІ повідомила, що у ході спілкування із міністром закордонних справ Росії у Білому домі минулого тижня президент США назвав щойно звільненого ним директора ФБР Джеймса Комі "божевільним".

Вдавшись до самопіару та політизування дій Росії, Джеймс Комі без необхідності створив тиск на нашу здатність контактувати та вести перемовини із Росією

Видання New York Times, яке сам президент США відносить до категорії упереджених, з посиланням на джерело в уряді США приписало Трампу наступні слова:

"Я щойно звільнив голову ФБР. Він був божевільним, реально з глузду з'їхав. На мене дуже тиснули через Росію. Тепер тиск знято".

Білий дім досі не заперечив повідомлення New York Times і надав наступний коментар:

"Президент завжди наполягав на важливості угод із Росією у питаннях Сирії та України, перемоги над терористичним угрупуванням ІДІЛ та іншими ключовими питаннями, що стосуються добробуту та безпеки народу Америки. Вдавшись до самопіару та політизування дій Росії, Джеймс Комі без необхідності створив тиск на нашу здатність контактувати та вести перемовини із Росією", - йдеться у заяві речника Білого дому Шона Спайсера.

Спайсер також підкреслив, що розслідуванню щодо дій Росії у ході президентських виборів у США нічого не загрожує, а звільнення Комі не матиме впливу на хід розслідування.

При цьому речник Білого дому наголосив, що справжньою проблемою США є постійні витоки інформації.

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