Сенатор-демократ звинуватив президента США у перешкоджанні правосуддю, яке може потягнути за собою імпічмент

Перешкоджання правосуддю стало одною із статей звинувачення, які призвели до імпічменту Біла Клінтона та загрози імпічменту Ричарда Ніксона

Вислови з приводу причин та результатів звільнення директора ФБР Джеймса Комі, які видання New York Times приписує президенту США Дональду Трампу мають ознаки перешкоджання правосуддю.

Про це сенатор від Демократичної партії США Патрі Лігі (Patrick Leahy) заявив у Twitter, коментуючи повідомлення видання New York Times про те, що президент США Дональд Трамп у ході спілкування із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим минулого тижня сказав, що звільнення директора ФБР Джеймса Комі зняло тиск, який останній чинив через Росію.

"Так і виглядає перешкоджання правосуддю: "На мене дуже тиснули через Росію. Тепер тиск знято", - пише американський законодавець Лігі у Twitter.

Видання New York Times, яке сам президент США відносить до категорії упереджених, з посиланням на джерело в уряді США приписало Трампу наступні слова:

"Я щойно звільнив голову ФБР. Він був божевільним, реально з глузду з'їхав. На мене дуже тиснули через Росію. Тепер тиск знято".

Термін "перешкоджання правосуддю" нині активно використовується щодо описаних New York Times буцімто обставин спілкування президента із представниками Росії

Повідомлення у New-York Times цитувало анонімного державного посадовця, який буцімто має розшифровку розмови президента із головою російського МЗС.

Повідомлення видання співпало із початком першого закордонного візиту президента США, який розпочався сьогодні. Білий дім досі не заперечив повідомлення New York Times.

Вираз "перешкоджання правосуддю" нині активно використовується щодо описаних New York Times буцімто обставин спілкування президента із представниками Росії. Як повідомляють ABC News, саме перешкоджання правосуддю стало одною із статей звинувачення, які призвели до імпічменту Біла Клінтона (він не пішов з посади - прим. ГА) та загрози імпічменту Ричарда Ніксона (пішов з посади, не чекаючи імпічменту - прим. ГА)

"Звільнення Комі з метою перешкодити розслідуванню щодо Росії - це федеральний злочин...Це становить перешкоджання правосуддю", - твітує сьогодні про останні новини конгресмен-демократ Тед Лью.

"Трамп буквально напрошується на звинувачення в перешкоджанні правосуддю", - пише журналіст Washington Post Аарон Блейк.

"Якщо по суті: Звільнення Комі та весь скандал щодо Росії тепер злилися в єдину тему перешкоджання правосуддю з боку Трампа", - твітує редактор видання Commentary Ноа Ротман (Noah Rothman).

"Цілком можливо, що все відбувалось наступним чином: 1 Жодної змови з Росією не було; 2 Розслідування ФБР все одно обурило Трампа; 3 Його наступне рішення вже стало перешкоджанням правосуддю", - твітує Лаклан Маркей, кореспондент популярного видання The Daily Beast у Білому домі.

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