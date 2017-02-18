НАТО все ще є інститутом «холодної війни» - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджує, що «доба, яка прийшла на зміну холодній війні завершилася», але дехто з представників Заходу продовжує мислити її категоріями.

З такою заявою він виступив 18 лютого на Мюнхенській конференції з безпеки.

«Кажуть, що війни починаються у головах людей, там же, вони, за логікою, мають і закінчуватися. Однак з «холодною війною» цього поки що не відбулося, якщо судити, зокрема, за деякими виступами політиків в Європі і в США, у тому числі за заявами, які пролунали вчора і сьогодні на початку конференції», - заявив глава МЗС Росії.

При цьому Лавров заявив, що НАТО «так і залишається інститутом холодної війни».

Він наголосив, що «однополярний світ», у якому домінують США, не може існувати довго, і звинуватив поширення впливу НАТО у погіршенні ситуації всередині Європи.

За словами Лаврова, Росія хоче «прагматичних» відносин зі США, заснованих на взаємоповазі та визнанні спільної відповідальності за стабільність у світі.

Глава МЗС РФ також зазначив, що загострення відносин між Росією з Заходом «не є природним» і закликав до відновлення співпраці між Росією та членами Альянсу.

«Передбачуваність та добросусідство завжди були складовою нашої політики», – запевнив Лавров. «Для того, щоб побоювання і підозри розвіяти, треба відновити військову співпрацю», - додав він.

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