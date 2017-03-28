Українська композиторка доклалася до п’єси, яку покажуть у США

Мар'яна Садовська, українська композиторка, співачка й акторка, останні два місяці працювала у США в ролі музичної директорки і композиторки для п’єси “Adapt!” («Адаптуйся!»), присвяченої подорожі біженки. Прем’єра відбудеться в середу, 29 березня, у визначному театрі «Вільма» (Wilma Theater) у Філадельфії.
Мар'яна Садовська походить зі Львова і зараз проживає в Кельні, Німеччина. Композиторку запросила до співпраці сама режисерка після того, як побачила її виступ у Філадельфії минулого року, повідомляє видання The Ukrainian Weekly. «Мені просто дуже сильно сподобався концерт, – ділиться Бланка Зіска. – Є щось таке красиво автентичне в її співі».
Почуття було взаємним, пише видання. «У той самий момент, коли я прочитала сценарій, я відчула дуже сильний зв'язок з її роботою. Це була група, що працює на глибокому рівні, щоб представити справжній театр. П’єса торкнулася мене як українку дуже особисто і безпосередньо».
П’єса розповідає про 22-річну Ленку, яка втекла з авторитарної Чехословаччини в 1970-і роки. Режисерка Бланка Зіска поклала в основу історію власного життя. Вистава повинна знайти відгук і серед українських іммігрантів у США, наголошує авторка статті Марія Калина.
Пані Садовська вважає, що «Адаптуйся!» відкриває паралельні долі і трагічний досвід, спільний для всіх пострадянських країн. «Є багато подібності між історією України, особливо в радянський період, і історією Чехії, – розповіла вона The Ukrainian Weekly. – Це не тільки в Україні ми пережили вторгнення, це також сталося в Чехії, це також сталося в Польщі та в інших країнах».
Такої самої думки і режисерка фільму: «Історія не була доброю до Центральної Європи або українців, – говорить Бланка Зіска. – Це великою мірою частина п’єси».
«Мені вже пахне дорога додому, – поділилася Мар'яна Садовська на своїй сторінці у Facebook. – Але я щаслива, що останні два місяці могла зануритися в цю таку інтенсивну, чесну, нелегку, цікаву, глибоку і врешті важливу працю».
Дивіться також: Кримська татарка за допомогою фотографій пише сучасну історію свого народу
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum