Українська композиторка доклалася до п’єси, яку покажуть у США

Мар'яна Садовська, українська композиторка, співачка й акторка, останні два місяці працювала у США в ролі музичної директорки і композиторки для п’єси “Adapt!” («Адаптуйся!»), присвяченої подорожі біженки. Прем’єра відбудеться в середу, 29 березня, у визначному театрі «Вільма» (Wilma Theater) у Філадельфії.

Мар'яна Садовська походить зі Львова і зараз проживає в Кельні, Німеччина. Композиторку запросила до співпраці сама режисерка після того, як побачила її виступ у Філадельфії минулого року, повідомляє видання The Ukrainian Weekly. «Мені просто дуже сильно сподобався концерт, – ділиться Бланка Зіска. – Є щось таке красиво автентичне в її співі».

Почуття було взаємним, пише видання. «У той самий момент, коли я прочитала сценарій, я відчула дуже сильний зв'язок з її роботою. Це була група, що працює на глибокому рівні, щоб представити справжній театр. П’єса торкнулася мене як українку дуже особисто і безпосередньо».

П’єса розповідає про 22-річну Ленку, яка втекла з авторитарної Чехословаччини в 1970-і роки. Режисерка Бланка Зіска поклала в основу історію власного життя. Вистава повинна знайти відгук і серед українських іммігрантів у США, наголошує авторка статті Марія Калина.

Пані Садовська вважає, що «Адаптуйся!» відкриває паралельні долі і трагічний досвід, спільний для всіх пострадянських країн. «Є багато подібності між історією України, особливо в радянський період, і історією Чехії, – розповіла вона The Ukrainian Weekly. – Це не тільки в Україні ми пережили вторгнення, це також сталося в Чехії, це також сталося в Польщі та в інших країнах».

Такої самої думки і режисерка фільму: «Історія не була доброю до Центральної Європи або українців, – говорить Бланка Зіска. – Це великою мірою частина п’єси».

«Мені вже пахне дорога додому, – поділилася Мар'яна Садовська на своїй сторінці у Facebook. – Але я щаслива, що останні два місяці могла зануритися в цю таку інтенсивну, чесну, нелегку, цікаву, глибоку і врешті важливу працю».

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