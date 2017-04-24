Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Візит Джима Маттіса відбувається незабаром після масштабного нападу талібів на афганську військову базу



Міністр оборони США Джим Маттіс прибув до Афганістану з раніше неоголошеним візитом, щоб обговорити ситуацію в країні з політичним і військовим керівництвом.



Очікується, що Маттіс зустрінеться з командувачем міжнародних сил в Афганістані американським генералом Джоном Ніколсоном, президентом країни Ашрафом Гані та іншими високопоставленими чиновниками.



Візит глави Пентагону проходить через кілька днів після того, як близько 10 бойовиків Талібану вбили до 140 осіб в найжорстокішому нападі на афганську військову базу за 16 років.



Бойовики були одягнені у форму афганських солдатів, коли прибули до регіональної штаб-квартирі афганської національної армії в Мазарі-Шаріфі - столиці провінції Балх.



Представник Міністерства оборони Афганістану генерал Мохаммад Радманеш заявив, що бойовиків пустили на територію бази без належних перевірок, оскільки вони стверджували, що людина, яка перебувала в їх машині, яка була вся в крові, потребувала термінової допомоги.



Талібан взяв на себе відповідальність за атаку, заявивши, що вона є помстою за недавнє вбивство призначених талібами тіньових губернаторів провінцій Кундуз і Баглан.



Уряд Афганістану проводить розслідування інциденту.



Візит Маттіса припав на той момент, коли мешканці Афганістану чекають від президента Гані оприлюднення чотирирічного плану зміцнення безпеки, що має відбутися в найближчі тижні.



Представники Афганістану і США стверджують, що Маттіс обговорюватимеплан з афганськими лідерами під час візиту до Кабула.



Американські та афганські чиновники, знайомі зі змістом йдуть дискусій, кажуть, що можливі елементи чотирирічного плану включають надання до 200 американських вертольотів і інших літальних апаратів для афганських військ, а також подвоєння чисельності афганського спецназу.



У той же час один американський чиновник в бесіді з «Голосом Америки» в понеділок підкреслив, що Пентагон продовжує роботу з Конгресом і Білим домом, щоб затвердити політику і фінансові зобов'язання нової адміністрації щодо Афганістану перш ніж приймати остаточні рішення з планування.

Дивіться також: ОБСЄ: автомобіль місії підірвався на міні, в районі під контролем так званої "ЛНР"