CША протистоятимуть Росії через її підтримку Талібану – глава Пентагону

США та НАТО протистоятимуть Росії через її підтримку Талібану, - про це заявив міністр оборони США Джим Маттіс, перебуваючи у понеділок в Афганістані.
«Так виглядає, що росіяни вирішили бути нашим стратегічним противником у багатьох напрямках. Рівень деталізації і рівень успіхів, якого вони досягають, ще не зрозумілі. Хай генерал розкаже про конкретні види зброї і все інше, але ширша, стратегічна картина, в напрямку якої ми рухаємось, це я б сказав, що ми взаємодіятимемо з Росією дипломатично. Це робитиметься там, де можливо», - зазначив глава Пентану під час неоголошеного візиту до Кабулу.
«Але ми змушені будемо протистояти Росії у тих питаннях, де їхні дії суперечитимуть міжнародному законодавству або, де не визнаватиметься суверенітет інших країн. Наприклад, будь-яка зброя, яка постачатиметься сюди з іншої країни буде порушенням міжнародного законодавства, якщо це не проходитиме через дозвіл уряду Афганістану для афганської армії», - додав Джим Маттіс.
Водночас головний командувач сил США та НАТО в Афганістані генерал Джон Ніколсон заявив, що американські війська продовжують отримувати повідомлення про те, що Росія забезпечує Талібан зброєю.
Заяви американського командування прозвучали після того, як таліби атакували велику військову базу в афганському місті Мазарі-Шариф. Загинуло понад 140 людей, переважно військовослужбовців афганської армії. Оглядачі вважають цей напад найсерйознішою атакою на військових з 2001 року.
Талібан взяв на себе відповідальність за скоєне. Представник терористичного угруповання заявив, що цей напад – це «послання всім ворожим солдатам, поліцейським, агентам розвідки і відповідним афганським установам, що цього року дії Талібану будуть брутальнішими і більш болісними для них».
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