Жоден член НАТО не повторить долю України – Столтенберг у США назвав мету Альянсу

Ми маємо забезпечити, щоб жоден з союзників НАТО не зазнав того, що переживає Україна через Росію починаючи з 2014 року

НАТО провадить найпотужніше посилення колективної оборони з часів Холодної Війни, що викликане діями Росії з незаконної анексії Криму та підтримки конфлікту на Сході України. Про це у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Столтенберґ.

“Ми маємо забезпечити, щоб жоден з союзників НАТО не зазнав того, що переживає Україна через Росію починаючи з 2014 року”, - сказав Генсек НАТО.

Столтенберґ наголосив на необхідності дотримання Росією режиму припинення вогню та виконання Мінських домовленостей.

За словами Столтенберга світ потребує єдності союзників з огляду на порушення світового порядку діями Росії, кризи в Сирії, що розгортається безпосередньо біля кордонів Туреччини – одного з найбільших союзників НАТО. “В той час, коли світ стає більш небезпечним і непередбачуваним, важливо мати друзів та союзників. І саме в НАТО Америка має найкращих друзів і союзників у світі”, – наголосив Столтенберґ.

Ми не хочемо нової Холодної Війни, нової гонки озброєнь . . насправді ми переконані, що передумовою політичного діалогу з Росією є наша потужність та єдність

Завданням візиту Генсека НАТО до Вашингтона було заручитись підтримкою нової адміністрації США з стратегічних питань.

«Ми не хочемо нової Холодної Війни, нової гонки озброєнь . . насправді ми переконані, що передумовою політичного діалогу з Росією є наша потужність та єдність» – сказав Столтенберґ під час прес-конференції в Білому Домі.

Під час зустрічі з Президентом Трампом, Столтенберг засвідчив єдність позиції НАТО стосовно Сирії і висловив рішучу підтримку операції США в Сирії.

“Сирійський режим повною мірою відповідає за такий розвиток подій. НАТО постійно засуджує використання хімічної зброї Сирією як однозначне порушення міжнародних норм та угод”, - йдеться у відповідній заяві НАТО.

Необхідність підвищення фінансування на оборону кожної країни до 2% ВВП неодноразово підіймалось Президентом Трампом раніше

Під час візиту Столтенберґ неодноразово наголошував на ще одному важливому питанні у відносинах НАТО зі США - забезпеченні рівномірного фінансування системи оборони Альянсу всіма країнами-членами.

Необхідність підвищення фінансування на оборону кожної країни до 2% ВВП неодноразово підіймалось Президентом Трампом раніше.

Під час спільної прес-конференції в Білому Домі, Трамп визнав перетворення в НАТО в сфері посилення боротьби з тероризмом:

“Ми з Генеральним Секретарем провели продуктивне обговорення того що ще може робити НАТО в боротьбі проти тероризму. Я давно скаржився на це, і вони змінились в боротьбі проти тероризму. Я говорив, що вони застарілі, але вони більше не є застарілими”.

Очікується, що питання єдності позиції Альянсу в провадженні політики стосовно Росії та Сирії, посилення обороноздатності НАТО, та внутрішні питання, такі як збільшення фінансування оборони в країнах-членах НАТО будуть на порядку денному зустрічі лідерів НАТО в травні.

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