Після виборів у США чимало американців подались до Нової Зеландії

З часу перемоги Дональда Трампа на президентських виборах усе більше американців всерйоз чи жартома замислюються про переїзд до нової країни.

Переважно, розглядають сусідню Канаду. Однак, деякі готові змінити своє життя більш радикально й оселитись в найвіддаленішій країні світу – Новій Зеландії.

Аланна Ірвінґ, переїхала до Нової Зеландії із Сан-Франциско ще шість років тому. До неї вже звертались по допомогу.

"Після виборів зі мною зв’язався американський підприємець, який був занепокоєний результатами голосування і захотів негайно сісти на літак і прилетіти до Нової Зеландії. Він ніколи тут не був, зв’язався зі мною через спільних друзів. І просто наступного дня приїхав сюди", розповідає Аланна Ірвінґ​.

Нова Зеландія – країна, яка переймається рівними правами

За три місяці після виборів президента США, кількість американців охочих отримати паспорт Нової Зеландії, зросла на 70% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року. Ірвінґ каже, що чудово розуміє цих людей. Адже Нова Зеландія – перевершує очікування. Сюди їдуть люди, які хочуть кращого майбутнього для своїх дітей.

"Для мене дуже символічно, що американці, на погляд яких, події розвиваються не в тому напрямку, в якому вони бачать своє майбутнє, чи своїх дітей, розглядають Нову Зеландію як альтернативу", каже Аланна.

У розпал кампанії, дуже запеклої виборчої кампанії, було багато зацікавлення з Америки

У січні право на роботу у Новій Зеландії отримало на 18% більше американців, ніж роком раніше. Більше громадян США відвідали острови і як туристи. А через два дні після виборів у листопаді, на урядовому сайті Нової Зеландії був аншлаг. Інформацію про те, як набути громадянство цієї країни, шукало у десять разів більше американців, ніж зазвичай.

"У розпал кампанії, дуже запеклої виборчої кампанії, було багато зацікавлення з Америки. І звісно, невдовзі після перемоги Трампа, це повторилось. Але схоже, це були більше емоційні пошуки, які не матеріалізувались у велику кількість людей", ділиться консультант із імміграції в Malcolm Pacific Immigration Кемерон Прітчард.

Тут надзвичайно зручно жити, відчуваєш суттєву різницю в організації суспільства, в пріоритетах людей

Щоб отримати громадянство Нової Зеландії, в країні потрібно прожити там принаймні 5 років. Аланна там уже шість років. І невдовзі планує подати документи на громадянство. Поки жила в Новій Зеландії, заснувала свій технологічний стартап і вийшла заміж за «ківі» - так жартома називають місцевих мешканців. До Америки повертатись не планує.

"Тут надзвичайно зручно жити, відчуваєш суттєву різницю в організації суспільства, в пріоритетах людей. Ти бачиш, що Нова Зеландія – країна, яка переймається рівними правами. Тут менше індивідуалізму, більше думають про спільноту. І це видно усюди", каже Аланна.

Консультант із імміграції Кемерон Прітчард пояснює: "Я думаю, люди, які живуть тут п’ять років і хочуть стати громадянами, відчувають, що треба пустити коріння, отримати паспорт Нової Зеландії, враховуючи події у світі".

Однак, загальна кількість американців, які хочуть набути громадянство Нової Зеландії, залишається низькою. У період з часу виборів 8 листопада по лютий відповідні заявки подали 373 американці. Острівна країна відома у світі, головним чином, своїми мальовничими пейзажами. Місцеві – а їх тут чотири з половиною мільйони – живуть переважно із сільського господарства. У Новій Зеландії на кожного мешканця припадає шість овець.

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