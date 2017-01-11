Європейські союзники – Трампу: Путін не хоче повертати Америці велич – Washington Post

У листі-зверненні до новообраного президента Дональда Трампа 17 активних і колишніх посадовців з цілої низки країн Центральної і Східної Європи просять Трампа двічі подумати, перш ніж вибрати сторону Росії, інформує видання Washington Post.

«Путін не прагне до величі Америки. Як ваші союзники, ми прагнемо, – йдеться в листі. – Як ваші союзники, пов’язані договором, ми закликаємо американців у новій адміністрації США і Конгресі стояти твердо на захист наших спільних цілей та інтересів: миру, сили атлантичного альянсу і свободи».

Лист підписаний президентом Болгарії Росеном Плевнелієвим і кількома колишніми главами урядів і міністрами закордонних справ, у тому числі колишнім президентом Румунії Траяном Бесеску, колишній президентом Естонії Тумасом Хендріком Ільвесом, колишнім президентом Латвії Вайрою Віке-Фрейберга та колишнім шведським прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Карлом Більдтом, інформує Washington Post.

Європейські лідери написали, що вони вітають обрання Трампа президентом і розраховують на співпрацю з новою адміністрацією, щоб зміцнити трансатлантичний альянс. Але якщо Трамп вирішить піти іншим шляхом і об'єднати зусилля з Путіним, вони попереджають, що будуть серйозні негативні наслідки для Європи і Сполучених Штатів, зазначає видання.

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