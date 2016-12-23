Чи тільки що почалися нові ядерні перегони?

Сполучені Штати та Росія заявляють про необхідність посилення ядерного арсеналу

Новообраний президент Дональд Трамп у своєму Twitter в четвер зранку закликав Сполучені Штати посилити та збільшити свої ядерні можливості. «До тих пір, поки світ не прийде до тями стосовно ядерної зброї», - написав він.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність «посилення ядерної тріади, удосконалення СПРН (системи попередження про ракетний напад – Г.А.), у повітряно-космічних військах, а ще більше – на морі та в сухопутних військах», - цитує російського президента офіційний сайт Кремля.

У п’ятницю на традиційній прес-конференції у прямому ефірі в Москві, відповідаючи на запитання американського журналіста, Путін пояснив, що говорячи про посилення ядерної тріади, він також сказав, що Російська Федерація сильніша за будь-якого потенційного агресора, а США, як можна зрозуміти з його відповіді, він таким не вважає.

У той же час, він нагадав, що США в односторонньому порядку вийшли з Договору про протиракетну оборону у 2011-му році. А також – висловив здивування, чому б офіційні особи чинної адміністрації почали раптом заявляти, що вони наймогутніші.

Нехай це будуть перегони ядерного озброєння. Ми перевершимо їх в усьому і пережимо їх всіх

У телефонному інтерв’ю в п’ятницю з ранку телеканалу MSNBC, новообраний президент Дональд Трамп заявив: «Нехай це будуть перегони ядерного озброєння. Ми перевершимо їх в усьому і пережимо їх всіх».

Речник Трампа Шон Спенсер в кількох телевізійних інтерв’ю завірив, що перегонів ядерного озброєння не буде, бо Дональд Трамп переконається, що інші країни, такі як Росія та Китай, не будуть посилювати власні ядерні арсенали. «Вони прийдуть до тями і все буде добре», - сказав він в інтерв’ю ABC.

Інший представник Трампа, Джейсон Міллер, директор з комунікацій, у заяві для преси надав таке пояснення: «Трамп говорив про загрозу поширення ядерної зброї і критичну необхідність цьому запобігти – особливо до і серед терористичних організацій і нелегітимних режимів». Він додав, що Трамп розуміє необхідність «покращити та модернізувати наш потенціал стримування як життєво важливий шлях досягати миру через силу».

Під час виборів Дональд Трамп вже заявляв, що Японії та Південній Кореї було б варто розвинути ядерну зброю, щоб захистити себе від Північної Кореї.

Трамп вітає нові перегони ядерного озброєння з Росією

Оглядачі та експерти з безпеки висловили занепокоєння такою риторикою.

«Трамп вітає нові перегони ядерного озброєння з Росією», - пише у своєму Twitter видання New York Times.

Команда Трампа має пояснити, скільки це коштуватиме, - сказав в інтерв’ю Washington Post Деріл Кімбал, виконавчий директор Асоціації з контролю над ядерною зброєю. За підрахунками його організації, вартість модернізації старіючого ядерного арсеналу США може сягати трильйона доларів протягом 30 років.

Перегони ядерного озброєння вже тривають, тільки США в них участі не беруть. Це переважно Росія та Китай

З іншого боку, говорить Мікаєла Додж, експерт з ядерної зброї та оборонної політики консервативної Фундації «Спадщина», в інтерв’ю тому ж виданню, ядерний потенціал та політика стримування є важливим компонентом національної безпеки.

«Перегони ядерного озброєння вже тривають, тільки США в них участі не беруть. Це переважно Росія та Китай», - сказала вона.

А Джой Рід, національний кореспондент MSNBC, висловила альтернативну теорію «Трамп не пропонує нову «холодну війну» ПРОТИ Росії. Виглядає, що він рекламує новий російсько-американський альянс проти ІНШИХ сил: вірогідно, Китаю, Близького Сходу, навіть Європи, посиленого збільшеними ядерними арсеналами», написала вона в Twitter.

США та Росія є сторонами оновленої редакції договору START щодо обмеження будівництва та розміщення стратегічної ядерної зброї.

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