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Найбільше у США заробляють медики: порядок цифр приголомшує - доповідь LinkedIn

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Медичні професії окупували першу 20-ку найбільш високооплочуваних професій США, яку представив сайт-соціальна мережа професійного спілкування, працевлаштування та освіти LinkedIn.

"Швидше ніж майже будь-яка інша сфера, зростає індустрія охорони здоров'я, але технологічні навички користуються найбільшим попитом серед працедавців, а пов'язані зі знанням права вакансії відкриваються у кожній індустрії", - зауважує LinkedIn.

За даними компанії, 20-ка найбільше високооплочуваних професій у США виглядає так.

  1. Кардіолог - $356,000
  2. Рентгенолог - $355,000
  3. Анестезіолог - $350,000
  4. Хірург - $338,000
  5. Медичний директор - $230,000
  6. Патолог - $225,000
  7. Лікар-терапевт - $220,000
  8. Лікар-госпіталіст - $220,000
  9. Психіатр - $218,000
  10. Старший штатний юридичиний консультант - $175,000
  11. Штатний програміст - $168,000
  12. Дантист - $165,000
  13. Технічний директор - $164,000
  14. Податковий директор - $161,000
  15. Директор з управління виробництвом - $160,000
  16. Патентний адвокат - $160,000
  17. Анестезіолог - $156,000
  18. Старший менеджер розробки програмного забезпечення - $155,000
  19. Директор з міжнародного маркетингу - $155,000
  20. Лікар-ортопед - $150,000

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