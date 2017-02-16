Найбільше у США заробляють медики: порядок цифр приголомшує - доповідь LinkedIn

Медичні професії окупували першу 20-ку найбільш високооплочуваних професій США, яку представив сайт-соціальна мережа професійного спілкування, працевлаштування та освіти LinkedIn.
"Швидше ніж майже будь-яка інша сфера, зростає індустрія охорони здоров'я, але технологічні навички користуються найбільшим попитом серед працедавців, а пов'язані зі знанням права вакансії відкриваються у кожній індустрії", - зауважує LinkedIn.
За даними компанії, 20-ка найбільше високооплочуваних професій у США виглядає так.
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