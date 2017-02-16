Найбільше у США заробляють медики: порядок цифр приголомшує - доповідь LinkedIn

Медичні професії окупували першу 20-ку найбільш високооплочуваних професій США, яку представив сайт-соціальна мережа професійного спілкування, працевлаштування та освіти LinkedIn.

"Швидше ніж майже будь-яка інша сфера, зростає індустрія охорони здоров'я, але технологічні навички користуються найбільшим попитом серед працедавців, а пов'язані зі знанням права вакансії відкриваються у кожній індустрії", - зауважує LinkedIn.

За даними компанії, 20-ка найбільше високооплочуваних професій у США виглядає так.

Кардіолог - $356,000 Рентгенолог - $355,000 Анестезіолог - $350,000 Хірург - $338,000 Медичний директор - $230,000 Патолог - $225,000 Лікар-терапевт - $220,000 Лікар-госпіталіст - $220,000 Психіатр - $218,000 Старший штатний юридичиний консультант - $175,000 Штатний програміст - $168,000 Дантист - $165,000 Технічний директор - $164,000 Податковий директор - $161,000 Директор з управління виробництвом - $160,000 Патентний адвокат - $160,000 Анестезіолог - $156,000 Старший менеджер розробки програмного забезпечення - $155,000 Директор з міжнародного маркетингу - $155,000 Лікар-ортопед - $150,000

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