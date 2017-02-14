"День без іммігрантів" у Вашингтоні - названо офіційну дату

У столиці США Вашингтоні у четвер 16-го лютого пройде "День без іммігрантів" - неформальний страйк працівників індустрії послуг та ін. латиноамериканського походження, які прагнуть показати свою роль в економіці на знак протесту проти імміграційної політики президента США Дональда Трампа.

Через акцію очікуються зупинки у роботі частини закладів харчування, сервісів доставки. В окремих закладах власники та менеджери виступили на підтримку акції. Натомість інші заклади очікують, що їх працівники латиноамериканського походження не приєднаються до акції, хоча і підтримують їх право на це.

Деякі онлайн-коментатори висловили здивування з приводу запланованого страйку, адже плани президента США Трампа щодо змін в імміграційній політиці мають торкнутись виключно тих, хто прибув до країни нелегально і не спрямовані проти окремих етнічних груп.

Президент США раніше заявив про плани негайно вдатись до депортації із США нелегальних іммігрантів, які, перебуваючи на території країни, скоїли злочини. На його порядку денному також стоїть питання посилення кордону США із Мексикою, через який до США щороку прибуває значна кількість нелегальних іммігрантів.

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