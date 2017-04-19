ExxonMobil хоче звільнення від санкцій США, які заважають працювати з Росією у Чорному морі - ЗМІ

Енергетичний гігант, американська багато національна компанія, яку до призначення на посаду державного секретаря США, очолював Рекс Тіллерсон, звернулась до мінфіну США із запитом звільнити її від дій санкцій, які обмежують співпрацю із Росією через її дії щодо України. Про це повідомляє видання Wall Street Journal з посиланням на анонімні джерела в уряді США.

Компанія, хоче відновити спільний із російською RosNeft проект, який було запущено за участі нинішнього голови зовнішньополітичного відомства США, Рекса Тіллерсона.

"Санкції США спрямовані проти спільних з Rosneft проектів, та поширюють на передачу технологій, забороняють американським компаніям укладати угоди з приводу розробки покладів в Арктиці, Сибіру та Чорному морі, які потребували би ознайомлення Росії із передовими технологіями буріння. Санкції накладені після анексії українського Криму Росією у 2014-му році, також забороняють ділові контакти з головою Rosneft Ігорем Сечіним. При цьому зазначається, що "він продемонстрував цілковиту вірність Володимиру Путіну - що зумовило його нинішню посаду" , - відзначає видання.

Видання також підкреслює, що не володіє інформацією щодо того, чи компанія ExxonMobil звернулась до мінфіну до призначення Тіллерсона на урядову посаду

WSJ наголошує, що санкції накладені на Росію зупинили значну угоду, яку Exxon, під керівництвом Тіллерсона уклав із Rosneft у 2012-му році. Угода надавала Exxon доступ до розвідки нафти в арктичних водах Росії, право бурити з використанням новітніх технологій у Сибіру та можливість проводити глибоководні дослідження у російській частині Чорного моря.

Путін також заявляв, що Exxon та Rosneft протягом співпраці можуть проінвестувати загалом 500 мільярдів у проект . Частково саме за участь у розвитку спільного проекту Тіллерсон отримав у 2013-му році російський "Орден Дружби".

Видання також підкреслює, що не володіє інформацією щодо того, чи компанія звернулась до мінфіну до призначення Тіллерсона на урядову посаду.

Exxon активно виступав проти санкцій. Вони витрачали мільйони санкцій на лобіювання проти санкцій. Вони лобіювали проти мого законопроекту в підтримку України саме через питання санкцій

Компанія ExxonMobil за головування Тіллерсона, активно виступала проти санкцій щодо Росії. Про це грудні у ході слухань про призначення Тіллерсона на посаду державного секретаря США заявляв сенатор-демократ Роберт Менендес.

"Exxon активно виступав проти санкцій. Вони витрачали мільйони санкцій на лобіювання проти санкцій. Вони лобіювали проти мого законопроекту в підтримку України саме через питання санкцій. Мене непокоїть, що якщо він має таке негативне ставлення до санкцій, то що він буде використовувати в якості мирного дипломатичного інструменту, щоб змусити Росію припинити порушувати суверенітет України, бомбувати цивільне населення в Алеппо чи утримувати грузинські території?", - відзначив тоді Роберт Менендес.

Дивіться також: Що рішення суду ООН означає для Києва та майбутніх шансів притягнути Москву до відповідальності - пояснює юрист