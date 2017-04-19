Шлях до звинувачень Росії у злочинах проти людяності відкрито - американський професор про рішення суду ООН

Я не кажу, що Росія порушила статтю 7(1)(h), але нинішнє рішення суду ООН заохотить українців презентувати прокурору таку теорію

Слідом за проміжним рішенням Міжнародного суду правосуддя ООН у справі Україна проти Росії, міжнародні оглядачі та журналісти починають оприлюднювати перші оцінки вироку та його можливих наслідків.

Свій аналіз, серед іншого, запопронував Юджін Конторович, професор у Northwestern Pritzker School of Law у Чикаго.

"З огляду на те, що Міжнародний суд правосуддя ООН прийняв позицію України з приводу переслідування кримськотатарської меншості, цю ситуацію буде ще складніше ігнорувати Міжнародному кримінальному суду. З огляду на масовий наплив переселенців з Росії та знищенням власності, рішення Міжнародного суду правосуддя ООН може вказувати на склад злочину передбаченого у статті 7(1)(h) статуту Міжнародного кримінального суду, а саме - злочину проти людяності. Я не кажу, що Росія порушила статтю 7(1)(h), але нинішнє рішення Міжнародного суду ООН заохотить українців презентувати прокурору таку теорію", - твітує Конторович.

Як відомо, у середу Міжнародний суд ООН визнав, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Як повідомляє УП, суд погодився з ключовими вимогами України за конвенцією щодо недискримінації та зобов'язав Росію відновити діяльність Меджлісу та припинити дискримінацію меншин. Суд також оголосив, що Україна не надала необхідних доказів для затвердження запобіжних заходів за конвенцією про заборону фінансування тероризму і через це відмовився затверджувати запобіжні заходи за цією конвенцією.

Значна частина коментаторів обмежуються констатацією подій.

"Я вважаю, що Росія програла у двох аспектах: Міжнародний суд ООН має prima facie юрисдикцію у даній справі, а отже ймовірно має загальну юрисдикцію щодо неї. По-друге, Росія має утриматись від переслідувань татарської спільноти та її інститутів і припинити обмежувати доступ татар до традиційної освіти та мови", - твітує міжнародний правник Кеннет Манусама.

"Юристи України не змогли виконати вимогу mens rea, переконати суд, що у діях Росії був злочинний намір (у частині підтримки Росією тероризму - прим. ГА)", - твітує Ірина Марчук, професор Копенгагенського університету.

"Часткова перемога України в Міжнародному суді ООН це краще, ніж взагалі без перемоги. Тим не менше, Росія все перекрутить, це точно", - твітує впливовий український міжнародний оглядач Максим Еріставі, який назагал є одним із найбільш цитованих англомовних оглядачів ситуації в Україні.

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