Президент США "показав неробам з НАТО", чи "осоромив" Америку? - експерти, ЗМІ та політики коментують саміт у Брюсселі

Перша зустріч Трампа у НАТО була шансом об'єднати альянс. На жаль, НАТО сьогодні більш розділене, ніж будь-коли

Візит президента США Дональда Трампа до штаб-квартири НАТО заслужив, як компілменти, так і критику з боку середовища експертів та колишніх урядовців США.

Видання The Washington Post, сьогодні опублікувало колонку під назвою "Поведінка Трампа у НАТО - це національна ганьба для США".

Дане авторитетне видання загалом послідовно критикує Трампа, активно публікує зливи, які виставляють адміністрацію у негативному світлі і неодноразово ставало об'єктом критики самого президента США.

"Промова Трампа у НАТО - можливо найбільш ганебна в історії альянсу", - твітує сьогодні непримиренний критик Трампа, редактор видання Vanity Fair Курт Ейхенвальд.

Правильно президент зробив, що натиснув на союзників з НАТО, щоб 2% ВВП витрачали на оборону; всі його попередники, принаймні починаючи з Кеннеді говорили про це

Як повідомляв "Голос Америки", президент США у Брюсселі назвав Росію загрозою, загостривши увагу водночас на питаннях боротьби із тероризмом та проблемах міграції.

«НАТО майбутнього має зосередити велику увагу на тероризмі та імміграції, а також на величезній загрозі з боку Росії, і на кордони НАТО на сході та півдні. Ця велика стурбованість через безпеку має ту ж саме причину, яку я дуже прямо обговорював з генеральним секретарем Столтенберґом та членами альянсу. І я сказав, що члени НАТО нарешті мають внести свою справедливу частку і виконати свої фінансові зобов’язання», - заявив Трамп.

Формулювання "величезна загроза" щодо Москви від президента США виявилось недостатнім для колишнього посла США у Росії за часів Обами та одного з авторів програми "перезавантаження" відносин Москви та Вашингтона, Майкла Макфола.

"Щоб допомогти покінчити зі спекуляціями щодо стосунків Трампа та Росії у 2016-му, Трамп легко міг би сказати щось жорстке щодо Росії. Але він цього не зробив", - твітує сьогодні Макфол.

Я пишаюсь тим, як Дональд Трамп прямо сказав неробам з НАТО платити належне, або ж заткнути пельку

Особливо дісталося президенту США за нібито надто прямолінійний заклик активніше витрчати гроші на оборону.

"Всі союзники у 2014 році взяли на себе забов'язання до 2024 року витрчати на оборону не менше 2%. Вони зробили це через вторгнення Росії до україни. Трамп міг би подякувати союзникам за збільшення витрат та закликати їх пришвидшити темп нарощування видатків на оборону, щоб наблизити дату виконання забов'язання", - пише сьогодні колишній посол США до НАТО Іво Даалдер.

"Трамп заледве сказав щось про Росію, натомість концетрувався на загрозі тероризму та імміграції - питаннях щодо яких в альянсі немає єдиної позиції. Перша зустріч Трампа у НАТО була шансом об'єднати альянс. На жаль, НАТО сьогодні більш розділене ніж будь-коли", - твітує Даалдер.

Та ж промова викликала іншу реакцію у Томаса Валасека, колишнього посла Словаччини до НАТО, директора дослідницького центру Carnegie у Європі.

"Непогана промова Трампа. Він відзначив, що союзники з НАТО прийшли на допомогу США після терористичного нападу на Нью-Йорку у 2001 році, він також назвав Росію загрозою. Але про додаткові витрати на оборону можна було попросити і м'якшіе", - твітує Валасек.

З боку експертного середовища США президентові також "дісталося" за те, що він не сказав прямо, що Америка однозначно гарантує виконання Статті 5-ої статуту НАТО, яка передбачає, що напад на одного члена альянсу є нападом на цілий альянс.

Непогана промова Трампа. Він відзначив, що союзники по НАТО прийшли на допомогу США після терористичного нападу на Нью-Йорку у 2001 році, він також назвав Росію загрозою

"Після того, як Трамп назвав НАТО "застарілим" (ще кандидат у президенти США Трамп закликав до модернізації НАТО, і в ході кампанії висловлювався про альянс, як схвально, так і критично - прим. ГА), він мав сказати те, що говорили всі його попередники, починаючи з Трумана: США виконають забов'язання щодо "Статті 5-ої", але він цього не зробив. Це серйозний удар по альянсу. У серці НАТО - беззастережна відданість колекивній обороні", - обурюється колишній посол США до НАТО Іво Даалдер.

"Доктрина нестратегічної невизначеності Трампа в усій красі: нічого чіткого про відданість НАТО, нічого чіткого щодо Європи, нічого визначеного з питань клімату. Це шкодить інтересам США", - твітує сьогодні конгресмен-демократ Адам Шифф, який грає провідну роль у розслідуванні буцімто зв'язків виборчого штабу Трампа з Росіїєю у ході виборів 2016 року.

Натомість Ульріх Шпек експерт Elcano Royal Institute у Брюсселі відзначив, що не бачить у ситуації проблеми.

"Протягом усієї «холодної війни» ФРН не була впевнена, чи дотримаються США забов'язань щодо Статті 5-ої. 100-відсоткової гарантії не буде ніколи", - твітує Шпек.

А у колі прихильників президента США у самій Америці відзначають, що Трамп правильно розставив акценти, а європейці, які буцімто холодно його прийняли - просто невдячні і забули, кому власне завдячують своєю свободою.

"Здається, нинішє покоління європейців забуло, що США зробили для цього континенту після війни", - твітує сьогодні Кріс Кобач, голова спеціальної комісії при президенті США з питань розслідування порушень виборчого законодавства.

"Полюбуйтесь, як Трамп в обличчя критикує лідерів НАТО!", - тріумфує з приводу сьогоднішніх подій інший прихильник Трампа, радіо-ведучий Біл Мітчелл.

"Я пишаюсь тим, як Дональд Трамп прямо сказав неробам з НАТО платити належне, або ж заткнути пельку. Та і демократи у США мали би вподобати те, що президент закликає до "соціальної рівності", - твітує Майк Гаккабі, консеративний американський коментатор, колишній губернатор штату Арканзас.

Важливо, щоб США та інші члени НАТО не відходили від Статті 5-ої, яка чітко визначає головну мету альянсу - стримування супротивників та колективна оборона

Певні заяви президента США у Брюсселі здобули підтримку і в експертному середовищі.

"Правильно президент зробив, що натиснув на союзників з НАТО, щоб 2% ВВП витрачали на оборону; всі його попередники, принаймні починаючи з Кеннеді говорили про це. Якщо чесно - Трамп міг би піти і далі - члени НАТО також брали на себе забов'язання витрачати 20% військового бюджету на техніку, але мало хто цього дотримується. Загалом з 2015- 2016 бачимо позитивний тренд у цьому питанні, але є місце для покращення; Німеччина має витрачати на 40 мільярдів більше" - твітує сьогодні Майкл Сінґх, виконавчий директор аналітичного центру Washington Institute.

Сінґх також звертає увагу на принципову важливість Статті 5-ої для існування альянсу.

"Також важливо, щоб НАТО мало чітку мету - вона після завершення «холодної війни» відсутня. Саме через це я думаю, що важливо, щоб США та інші члени НАТО не відходили від Статті 5-ої, яка чітко визначає головну мету альянсу - стримування супротивників та колективна оборона", - пише експерт.

Цей же експерт зауважив, що виправдані загалом вимоги Трампа до НАТО не повинні затьмарити того факту, що алянс важливий і для самих США.

"І хоч ми прагнемо, щоб союзники з НАТО робили більше, важливо визнати, що вони зробили в Афганістані у Середземномор'ї та ін.", - твітує сьогодні Сінґх.

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