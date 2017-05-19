США успішно випробували повністю роботизований винищувач - ЗМІ

Дослідницька лабораторія ВПС США та компанія Lockheed Martin у квітні провели успішне випробування взаємодії повністю автономних безпілотних винищувачів на основі F-16 та пілотованих винищувачів у рамках відпрацювання одночасного бойового використання пілотованих та автономних літаків.

У ході симуляцій бойового вильоту змішаної групи бойових літаків, яка пройшла на базі ВПС США «Едвардс» у Каліфорнії, експериментальний винищувач F-16 взяв участь у відпрацюванні повітряного удару, у ході якого літак автономно реагував на динамічні загрози. Про це повідомляє прес-реліз на сайті компанії Lockheed Martin.

Продемонстровано досягнення наступних цілей:

- здатність автономно планувати та виконувати завдання удару з повітря на основі закладених пріоритетів та доступних засобів;

- здатність динамічно реагувати на зміни у бойовій обстановці у ході завдання удару з повітря та паралельного вирішення технічних проблем, відхилень від курсу та втрати зв'язку;

- успішну інтеграцію компонентів програмного забезпечення від різних розробників

"Демонстраційна команда проекту змінила звичайні уявлення про межі автономних технологій та занурила боєготовий F-16 у ситуації різного ступеня складності, щоб випробувати здатність системи адаптуватись до швидких змін у бойовій обстановці. Це критично важливий крок на шляху до майбутнього розвитку технологій одночасного використання у ході бойових місій пілотованих та автономних винищувачів Loyal Wingman ("Вірний другий пілот" - прим. ГА) та інших еволюційних програм", - заявив Шон Вітком (Shawn Whitcomb), менеджер програми Loyal Wingman в експертиментальному підрозділі компанії Lockheed Martin, Skunk Work.

"Технологія The Loyal Wingman дає людині-пілоту у складі змішаного бойового крила здатність спрямовувати команди до непілотованого літака - атакувати, приєднатись до формації тощо. Але непілотований літак теж має здатність летіти у складі крила без контролю з боку людини та виконувати більшість місії завдання удару з повітря без контролю з боку людини", - відзначає видання National Interest.

Видання також відзначає, що чинна військова доктрина США вимагає, щоб рішення про завдання удару непілотованим апаратом має ухвалювати людина.

"Ймовірно у змішаній формації пілотованих та непілотованих літаків, людина-пілот буде відповідальною за ухвалення рішення про використання зброї", - пише National Interest.

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