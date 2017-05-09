Білий дім про зв'язки Трампа з Росією: "Розслідуйте на здоров'я, бо нема чого розслідувати"

Він нормально до цього ставиться. Він не має бізнесу у Росії. Він не має зв'язків з Росією і вітає це

Президент США Дональд Трамп "вітає" будь-яке розслідування з приводу того, чи мав бізнес зв'язки з Росією. Про це у ході прес-конференції заявив речник Білого дому Шон Спайсер.

"Він нормально до цього ставиться. Він не має бізнесу у Росії. Він не має зв'язків з Росією і вітає це (розслідування)", - заявив журналістам Спайсер.

Видання Politico повідомляє, що у вівторок сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив каналу Сі-Ен-Ен, що планує розслідувати, чи має президент Трамп бізнес зв'язки з Росією. Причиною цього він назвав свідчення колишнього очільника Директорату національної розвідки США Джеймса Клеппера у ході Сенатських слухань у понеділок.

Ми будемо слідувати за фактами у нашому розслідуванні

Тоді Клеппер заявив, що не має інформації про бізнес зв'язки Trump Organization, які б могли викликати занепокоєння, але відзначив, що не володіє інформацією, чи провадить ФБР розслідування з відповідного питання. ФБР проводить розслідування з приводу того, чи мали представники виборчої кампанії Трампа домовленості з російськими посадовцями.

"Ми будемо слідувати за фактами у нашому розслідуванні", - заявив Грем, - "Я хочу знати, що мав на увазі Клеппер і хочу дізнатись про бізнес справи Трампа”.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер також заявив, що Адміністрація Трампа вже уповноважила "провідну юридичну компанію" у Вашингтоні передати Грему офіційний лист про те, що президент США не має бізнес зв'язків з Росією.

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