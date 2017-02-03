На події в Авдіївці відреагувала група підтримки України в Конгресі США

Співголови «Українського кокусу» в Палаті представників Конгресу США закликали Росію негайно припинити ескалацію на сході України, а адміністрацію Трампа - підтримати Україну і європейських союзників на тлі російської агресії.

Відповідну заяву вони поширили у четвер.

Про це повідомив на своїй веб-сторінці один з авторів заяви конгресмен-демократ із штату Мічиган Сандер Левін.

«Ми закликаємо контрольованих Росією сепаратистів негайно припинити насильство в Східній Україні, дотримуватися режиму припинення вогню та вивести важке озброєння. Ми підтверджуємо нашу підтримку Мінських домовленостей та твердо стоїмо проти всіх зусиль, що заохочують військові дії проти України», - наголошують у своїй заяві співголови групи підтримки України в Палаті представників Конгресу США.

Американські законодавці висловили «глибоку стурбованість» з приводу загибелі людей та погіршення гуманітарної ситуації в Авдіївці внаслідок важких боїв, що спалахнули 28 січня.

«За даними Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), щонайменше, 8 людей загинули за останні три дні та 17 тисяч цивільних, у тому числі дві з половиної тисячі дітей, не мають доступу до води, електроенергії та тепла при морозних температурах. З кожним днем продовження бойових дій вони опиняються у ще важчому стані», - заявили американські конгресмени.

Співголови «Українського кокусу» закликали владу США підтримати Україну і союзників в Європі.

«Сполучені Штати повинні стояти пліч-о-пліч з нашими європейськими союзниками і народом України, який неодноразово демонстрував своє бажання бути суверенною і демократичною країною, вільною від втручання Росії».

Конгресмени також «наполегливо закликали» російську владу «поважати людське життя й дотримуватися режиму припинення вогню».

Заяву підписали співголови «Українського кокусу» у Палаті представників Енді Гарріс, Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік і Сандер Левін.

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