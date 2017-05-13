"Пухнасті" зуби і життя в кредит: чому українки у США навчають своїх чоловіків-американців і чому вчаться самі

Які звички і цінності українських дружин переймають їхні американські чоловіки, а які американські підходи, навпаки, засвоюють наші жінки?
Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».
Будь-який щасливий або хоча б, як тут кажуть, «функціональний» шлюб - це компроміси, притирання до характеру і звичкам один одного, вибудовування загальних принципів і підходів.
Цього нелегко досягти, навіть якщо майбутній чоловік і дружина виростають в одному дворі, а якщо чоловік і жінка з різних країн? Які звички і цінності українських дружин переймають їхні американські чоловіки, а які американські підходи, навпаки, засвоюють наші жінки?
Опитавши 10 жінок-іммігранток з України в шлюбі з американцями, я з подивом виявила, що їх досвід в цьому плані - надзвичайно схожий. За винятком кількох індивідуальних особливостей, ми їх привчаємо до економії, домашніх капців і овочів. А вони нас - до кредитів і зубної нитки.
Оскільки я пообіцяла імен не розкривати - питання досить інтимного характеру - представлю вам досвід вигаданого персонажа з усередненими характеристиками учасниць опитування. Отже, її звуть Марією, їй 38 років, у неї - вища освіта, двоє дітей і чоловік, якого ми назвемо Джеф. Всі приклади - з реального життя.
Перший культурний шок від спільного проживання Джеф отримав, коли Марія порізала свої випрані старі майки на шматочки і оголосила їх ганчірочками для миття посуду. Далі було ополіскування банок з-під варення окропом, який потім підливався в чай для підсолоджування, видавлювання до межі тюбиків із зубною пастою і збереження – про всяк випадок - склотари з-під солоних огірків.
Марія, в свою чергу, жахалася тому, що для Джефа не було нічого поганого в тому, щоб викинути, наприклад, ліхтарик тільки тому, що той лежить без діла.
А якщо знадобиться, виправдовувався він, можна купити новий. Підліткова травма від пережитого цілковитого дефіциту переросла для Марії в купівлю нескінченних торбочок. Але у всіх інших надбаннях у неї панував дуже раціональний і навіть спартанський підхід.
Навіть якщо дружина, яка приїхала з України, і не працює, для американського чоловіка шлюб іноді виявляється справою вигідною.
Вона не втомлювалася повторювати, що той факт, що ми можемо собі щось дозволити, не є достатньою підставою для того, щоб це купувати. Навіть якщо дружина, яка приїхала з України, і не працює, для американського чоловіка шлюб іноді виявляється справою вигідною.
Особливо гроші економляться на харчуванні. Як можна викидати хліб, коли з нього можна насушити чудові сухарики? А спекти млинців з кислого молока? Щоб уникнути сімейних конфліктів, Джеф нишком підчищав холодильник. Якщо звичайна американська сім'я викидає близько 30% всіх продуктів харчування, які вони купують, то в змішаних сім'ях, за моїм спостереженням, ця цифра набагато нижче.
Джеф згодом звик їсти курку три дні поспіль з різними гарнірами, носити з собою залишки вчорашнього вечері в офіс в якості ланчу і ходити в ресторан виключно по п'ятницях або суботах. Похід в ресторан, переконала його Марія, - це свято.
А вміння Марічки прати руками (всі делікатні речі в США здаються в хімчистку), штопати і перешивати ґудзики здавалися Джефу просто винятковими навичками.
Ощадливість у США увійшла в моду після фінансової кризи 2008-го року
І якщо на початковому етапі відносин Марії іноді було трохи соромно за свою скнарість, то з початком кризи 2008-го року це почуття зникло - ощадливість у США увійшла в моду.
Американки влаштовують спеціальні вечірки, на яких обмінюються ношеним одягом, у журналах пропонують самостійно виготовити з оцту засоби для миття підлоги і посуду, а по телевізору знімають програми про реальних людей, які вивуджують монетки, які завалялися в громадських приміщеннях, або збирають волокно з пилом в пральнях самообслуговування для розпалювання камінів.
Не виключено, що всі перераховані моменти - досвід переважно нашого покоління, яке сформувалося ще в Радянському Союзі
У порівнянні з неофітами економії сім'я Марії демонструвала в цьому питанні здоровий, зрілий підхід. Джеф пишався тим, що серед всіх його родичів і знайомих він був єдиним без боргів по кредитних картках.
Перемогла Маша і в «підлоговому» питанні. Вона могла поступитися багатьма принципами, але щоб бруд по чистій підлозі розвозити?! Її чоловік, після нетривалої боротьби, погодився знімати взуття в передпокої, а для свекрухи вони спеціально купили капці.
Поступово Джеф перестав носити вдома джинси, а перейшов на домашній одяг - знову ж для економії (домашні штани набагато дешевші) і щоб не приносити бруд з вулиці в будинок.
Змінилися звички Джефа і в харчуванні. Ні, він не став великим шанувальником українсько-радянської кухні: хоча борщ і голубці він полюбив, холодець і оселедець під шубою залишалися для нього такою ж екзотикою, як личинки або сухі коники. Джеф почав їсти набагато більше овочів.
Спочатку він їх їв тільки у вареному вигляді, потім перейшов на сирі, а на третьому році спільного життя став уже вимагати салати. І не американські (листя салату з сухариками і натертим сиром), а справжнісінькі, типу «Грецького». З борщем теж все сталося не відразу. Спочатку Джеф тільки сьорбав бульйон і їв м'ясо, потім дав шанс овочам, крім буряка, яку він акуратно розкладав по краях тарілки, а в якийсь момент він вже був нарешті готовий до цілісного споживання творів української кухні.
Спілкування, кредитування та стоматологія - три сфери в яких українським жінкам є чому повчитись у американських чоловіків
Серед знайомих Марії особливо далеко в овочевому напрямку пішла Оксана з Одеси. Вона розбила город прямо під вікнами свого багатоквартирного будинку в ближньому передмісті Вашингтона. Її чоловік Кен мало вірив у те, що їй вдасться отримати дозвіл - городи в містах у США є, але на спеціально відведених для цього ділянках або в приватних дворах, а не стихійні грядки під будинком. Як не дивно, господар будинку на цю авантюру погодився, і молода сім'я почала вирощувати огірки, помідори, петрушку та інші овочі.
Кен так перейнявся городництвом, що після роботи, перед тим як піднятися в квартиру, біг перевіряти грядки, взяв на себе більшу частину обов'язків по городу і розповідав, що мало не плакав, коли бурундук знищив їх перший врожай помідорів.
З усією еволюцією, яку чоловіки-американці переживають в шлюбах з українками, буде помилкою вважати, що дружини ні чого у них не вчаються. Якраз навпаки. Всі опитані мною знайомі і подруги наводили приклади в трьох напрямках - в сфері спілкування, кредитуванні та стоматології.
Чоловік став цінним порадником Марії в її відносинах з американськими колегами. У першу чергу, він навчив її правильно себе продавати, а саме - скласти грамотне уявлення про свою вартість як професіонала, виходячи з умов ринку, а не погоджуватися зі вдячності на першу-ліпшу пропозицію. Джеф відучив Машу від негативізму і, особливо, від роздачі негативних оцінок людям, як і від того, щоб сильно переживати з приводу громадської думки.
Перемогла себе і свої страхи Маша і щодо кредитів. У перший раз, коли вони купували в кредит машину, вона розплакалася: така велика сума, а раптом ми її не зможемо віддати? А через кілька років уже вона тиснула на Джефа, щоб купити будинок, оскільки ставки на житлове кредитування впали до історично низького рівня.
Під впливом чоловіка вона чистить зуби два рази в день зубною пастою, після чого вичищає наліт між зубами зубною ниткою і ополощує рідиною для зубів з фтором
Повністю перейняла Марія у чоловіка і правила догляду за зубами. Джеф дивувався, як така витончена і освічена жінка як його дружина за власними зубами стежить на рівні дикуна? По приїзду в США Маша чистила зуби вранці і вважала це достатнім.
Тепер під впливом чоловіка вона чистить зуби два рази в день зубною пастою, після чого вичищає наліт між зубами зубною ниткою і ополощує рідиною для зубів з фтором. Після першого курсу лікування, який родині влетів у вартість машини, Джеф почав сам записувати Машу кожні півроку на чистку і огляд. Після дитячого травми зіткнення з радянською стоматологією Марії було складно собі уявити, що до дантиста можна прийти добровільно без нагальної потреби - це як записати на прийом в гестапо.
Американці приділяють величезну увагу зубам, адже вилікувати маленьку дірочку в США коштує в десятки разів дешевше, ніж поставити коронку з чищенням зубного каналу. Пройшла Марія і через курс відбілювання зубів, знову ж під тиском чоловіка. Від свого стоматолога вона дізналася, що у неї є чимало пацієнтів, яким вже за 40 і у них немає жодної пломби! А приїжджих з країн колишнього Радянського Союзу можна відразу впізнати по «пухнастим» зубам - масивному зубному нальоту.
Приїжджих з країн колишнього Радянського Союзу можна відразу впізнати по «пухнастим» зубам - масивному зубному нальоту
Всім опитаним мною подругам, як і мені самій, 30-40 років, і в США вони живуть уже досить довго.
Не виключено, що всі перераховані моменти - досвід переважно нашого покоління, яке сформувалося ще в Радянському Союзі. І не тільки ті, хто переїхав до США, можуть вигідно користуватися кредитуванням і правильно стежити за своїми зубами. Як і необов'язково, що лише одруження з українками змушує американців раціонально поводитися з речами, берегти планету і свій гаманець.
У той же час це маленьке опитування подружь, усі з яких живуть у щасливому шлюбі, показало: вміння переймати звички та погляди іншого – одна зі складових причин його успіху.
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