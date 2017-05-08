П’ять оригінальних українських продуктів, що викликали ажіотаж на Заході

1. Штори HoleRoll

Здавалося б, що нового можна придумати для дизайну штор? Проте українські дизайнери з HoleRoll проявили неабияку креативність, створивши унікальні жалюзі, що можуть перетворити вид із будь-якого вікна на чарівну панораму Нью-Йорка чи Токіо або зоряне небо. Такого ефекту досягнуто завдяки мініатюрним отворам у тканині, через які проникає світло. Протягом дня штори також створюють красиві тіні всередині приміщення. Крім візуальної естетики, розробники називають практичні переваги, запевняючи, що штори не збирають пилу, не електризуються і не дозволяють кімнаті нагріватися.

2. Пуховики Ienki Ienki

Якщо говорити про зимовий гардероб, ще донедавна предметом престижу в Україні вважалася шуба з натурального хутра чи шкіряна куртка. А зараз українці виходять на міжнародний ринок зі спортивними пуховиками Ienki Ienki від дизайнера Дмитра Євенка. Пухові куртки, вартість яких – більше тисячі доларів, видання Vogue назвало «найкрутішими в світі». Округлі, наповнені гусячим пухом, з надмірно великими капюшонами пуховики користувалися популярністю цієї зими на різноманітних модних шоу.

3. Барабани GUDA

Барабан барабанові не рівний – це розумієш тоді, коли бачиш унікальні музичні інструменти Дмитра Губарьова. Барабани GUDA, які Дмитро виготовляє вручну, мають, без перебільшення, неземний вигляд. Вони розписані візерунками, у яких поєднано стародавні символи, рослинні елементи і священні геометричні знаки. Інструменти можна використовувати у професійній музичній діяльності, а також як хобі та для медитації. Коштують вироби від 200 до 700 доларів. Майстер постійно експериментує в роботі та вдосконалює технологію виготовлення барабанів.

4. Кондитерські вироби Дінари Каско

Як поєднати архітектуру та їжу? Відповідь знає Дінара Каско, архітектор за освітою та кулінар за покликанням. Її кондитерські вироби вражають різноманіттям форм, у яких складність поєднується з простотою, гострота – з плавністю. Солодкі шедеври завоювали любов сотень тисяч людей – у Дінари 360 тисяч підписників на Instagram.

5. Автономний дім PassiveDom

Як би ви відреагували на ідею дому, який можна звести за один день, який працює винятково на сонячній енергії, який можна прилаштувати на будь-якій землі (якщо вона нікому не належить) і за бажання – перевезти в іншу точку за кілька годин? Звучить як сюжет із фентезі, чи не так? Український стартап PassiveDom стверджує, що це реальність. Компанія пропонує автономні модульні будинки, створені за технологією 3D-друку, в яких ви можете жити в горах, серед лісів чи на березі моря в комфортних умовах 5-зіркового готелю. Усіма пристроями власник може керувати зі свого телефону. Виготовлений із сучасних матеріалів, такий будинок в 6 разів сильніший за сталь і найтепліший у світі.

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