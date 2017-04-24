Проект бюджету США 2018 передбачає скорочення допомоги Україні на 68,8% - Foreign Policy

Обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики «Америка понад усе» включає план щодо значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються, і об’єднання USAID з Державним департаментом.

Про це йдеться у статті, опублікованій в американському виданні Foreign Policy.

Оприлюднений у березні адміністрацією США план бюджету передбачає скорочення на третину допомоги країнам на шляху розвитку, проте деталей тоді не було подано. Згідно з 15-сторінковим бюджетним документом Держдепартаменту, отриманим Foreign Policy, реструктуризація включає переливання грошей з програми допомоги на розвиток у програму, яка тісно пов’язана з цілями національної безпеки.

У документі детально з’ясовуються плани адміністрації Трампа щодо скорочення прямої міжнародної допомоги у фіскальному 2018 році.

Документ позначено як «несекретний, але чутливий».

Щодо України, про яку згадують автори вкінці статті, обсяги допомоги на 2018 рік в попередньому плані бюджету мали би складати понад $570 млн. Натомість, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177 млн.

Як повідомляє Foreign Policy, cкорочення, передбачені у відсотках, -- 68,8%.

«Однією з головних тем і цілей політики США в Україні протягом багатьох років було заохочувати їх рухатися в напрямку європейських інституцій», - заявив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор.

«Це в інтересах США, щоб вони не рухалися в напрямку російських інституцій», - додав нинішній віце-президент Інституту миру Тейлор.

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