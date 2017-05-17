Спеціальні потреби

Мови
Актуально

"Розумні машини", "безпілотні підводні човни" та "нові повітряні носії" - США розбудовують ВМС

  • Голос Америки
Американський есмінець Mason

«Сьогодні операційний командувач окреслив майбутнє флоту. Нам потрібні більші та потужніші ВМС, і це невідкладно», - твітує адмірал Ричардсон, коментуючи плани розвитку ВМС США.

«ВМС США мають використовувати нові технології та операційні концепції», включаючи автономні та «розумні машини»
ВМС США

​Для того, щоб протидіяти таким супротивникам як Китай або Росія, «ВМС США мають використовувати нові технології та операційні концепції» включаючи автономні та «розумні машини», йдеться у відповідній програмі ВМС. До програми залучаються і провідні приватні компанії США. ВМС США також випробовують нові моделі повітряних носіїв, які служитимуть для заправки повітряних суден, а також для спостереження з повітря.

Розвиток зв'язку та розширення потужностей уможливлять нові поєднання суден, літаків та підводних сил
Програма ВМС США

«Розвиток зв'язку та розширення потужностей уможливлять нові поєднання суден, літаків та підводних сил задля забезпечення нових бойових груп та формувань», йдеться в програмі

Поряд з використанням нових технологій, ВМС США планують наростити флот з 275 до 350 кораблів, що вимагатиме більше ста мільярдів доларів щорічно.

Дивіться також: Ось як американські поліцейські віддають шану загиблим колегам

Ось як американські поліцейські віддають шану загиблим колегам. Відео
please wait
0:03:06
0:00:00 /0:03:06
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Back to top
XS
SM
MD
LG