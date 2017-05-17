"Розумні машини", "безпілотні підводні човни" та "нові повітряні носії" - США розбудовують ВМС

«Сьогодні операційний командувач окреслив майбутнє флоту. Нам потрібні більші та потужніші ВМС, і це невідкладно», - твітує адмірал Ричардсон, коментуючи плани розвитку ВМС США.

«ВМС США мають використовувати нові технології та операційні концепції», включаючи автономні та «розумні машини»

​Для того, щоб протидіяти таким супротивникам як Китай або Росія, «ВМС США мають використовувати нові технології та операційні концепції» включаючи автономні та «розумні машини», йдеться у відповідній програмі ВМС. До програми залучаються і провідні приватні компанії США. ВМС США також випробовують нові моделі повітряних носіїв, які служитимуть для заправки повітряних суден, а також для спостереження з повітря.

Розвиток зв'язку та розширення потужностей уможливлять нові поєднання суден, літаків та підводних сил

«Розвиток зв'язку та розширення потужностей уможливлять нові поєднання суден, літаків та підводних сил задля забезпечення нових бойових груп та формувань», йдеться в програмі

Поряд з використанням нових технологій, ВМС США планують наростити флот з 275 до 350 кораблів, що вимагатиме більше ста мільярдів доларів щорічно.

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