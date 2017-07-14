На зустрічі сина Трампа з російським юристом був екс-офіцер контррозвідки СРСР – NBC News

Російську юристку, яка зустрілася з штабом Трампа, пообіцявши їм компрометуючу інформацію про Гілларі Клінтон, супроводжав російсько-американський лобіст – колишній офіцер радянської контррозвідки, якого деякі чиновники США підозрюють у тривалих зв’язках з розвідкою Росії.

Про це повідомляє NBC News.

Новинне агентство не подає ім’я лобіста, який заперечує, що підтримує зв’язки з будь-якими розвідувальними управліннями Росії. У червні 2016 року він разом з Наталією Весельницькою прибув у Trump Tower на зустріч з Дональдом Трампом-молодшим, Джаредом Кушнером та Полом Манафортом.

Народжений у Росії американський лобіст служив в радянській армії та емігрував до США, де зберігає подвійне громадянство.

Весельницька сказала NBC News, що вона прибула на зустріч в супроводі принаймні ще одного чоловіка, проте відмовилася подати його ім’я.

Присутність на зустрічі американця російського походження, якого підозрюють у зв’язках з розвідкою РФ, цікавитиме спеціального прокурора Роберта Мюллера та комітетів Сенату та Палати представників, які розслідують справу ймовірного втручання Росії у вибори в США.

Адвокат Дональда Трампа-молодшого заявив, що розмовляв з цією особою, яка можливо є другом Весельницької.

«Він є громадянином США. Він мені конкретно сказав, що не працює на російський уряд і, фактично, розсміявся, коли я його про це запитав», - сказав авдкокат Трампа-молодшого Ален Фатерфас.

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