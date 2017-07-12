Скандал із сином Трампа спонукає Конгрес до прийняття російських санкцій

Після того, як стало відомо, що син президента Трампа намагався отримати компрометуючу інформацію від російського юриста, в Конгресі з новою силою залунали заклики до якнайшвидшого прийняття законопроекту з посилення санкцій проти Росії, пише The Wall Street Journal. Відповідний законопроект, прийнятий Сенатом, наразі очікує голосування в Палаті представників Конгресу США.

"Конгрес має відповідальність, він мусить діяти і негайно, - сказав сенатор Бен Кардін у коментарі The Wall Street Journal, - це надзвичайно важливий законопроект. Я вважаю, що ті, хто прагне його позбутись, користуватимуться кожною нагодою".

"Неможливо вигадати кращий час для Палати представників, щоб прийняти законопроект із санкцій проти Росії", - заявив у Twitter сенатор Дік Дурбін.

"Росія все ще не сплатила ціну за атаку на вибори у США. Палата представників не повинна зволікаючи з прийняттям законопроекту із санкцій проти Росії", - твітує сенатор Джон Маккейн.

Конгресмен Тед Дойч вважає, що важливо надіслати сигнал Москві, особливо з огляду на новини про Трампа-молодшого. "Не дивно, що Білий дім опонує законопроекту і посиленню санкції проти Росії", - сказав Дойч у коментарі Associated Press.

Водночас Білий дім практично не приєднався до розробки законопроекту і тільки нещодавно виступив з критикою положення законопроекту, яке обмежує повноваження адміністрації з управління політикою санкцій.

"Перед Трампом, який все ще прагне отримати велику перемогу в парламенті, постає складний вибір – підписати законопроект про санкції і, можливо, полишити свої плани на встановлення партнерських стосунків з Росією, або заветувати законопроект і спричинити цим розголос у пресі а також постати перед ризиком подолання вето Конгресом", - розмірковує Associated Press.

Голосування з законопроекту в Палаті представників ще не заплановане.

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