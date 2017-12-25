Foreign Policy: НАБУ побачило корупцію в Укроборонпромі

Україна готується отримати Західне військове устаткування, однак, власна оборонна промисловість України залишається корумпованою, пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy.

Звіт антикорупційного бюро України, складений в 2017 році, вказує, що в Укроборонпромі здійснювались маніпуляції з контрактом на 39 мільйонів доларів на постачання запчастин для Антонова AN-32 міністерству оборони Іраку.

В документі йдеться про розслідування НАБУ діяльності двох високопосадовців Укрспецекспорту, підрозділу концерну, що займається експортом зброї, а також громадянина Індії, який проживає в Києві і, за повідомленнями, переказав близько 6 мільйонів доларів на банківський рахунок компанії, що називається Paramount General Trading з ОАЕ, йдеться в статті.

Компанія в ОАЕ мала надати запчастини, однак, за даними слідства компанія нічого не постачала і запчастини були надані з існуючих запасів Укроборонпрому.

НАБУ стверджує, що "банківські рахунки було використано посадовцями Укрспецексопрту для проведення корупційних дій пов’язаних з коштами кримінального походження", повідомляє видання.

Звіт антикорупційного бюро також свідчить, що певні гроші з рахунку Paramount General Trading переводились до інших компаній та на ряд банківських рахунків. Наприклад, 140 000 доларів виплати було переведено на рахунок у Wells Fargo банк, який належав компанії Aragon International Petroleum, кінцевим власником якого виступила донька одного з керівників Укрспецекспорту, йдеться в документах на які посилається журналіст.

В звіті також вказується, що ця донька мала інший рахунок в банку ABN AMRO в Нідерландах, на який було переведено 140,000 доларів. Антикорупційне бюро підозрює, що гроші переводились і на рахунки іншої дочки керівника, яка є громадянкою США.

Речниця Укроборонпрому зазначила, що багато зі звинувачень в корупції є частиною пропаганди в рамках гібридної війни Росії проти України. Вона визнала, що поліція та прокуратура розслідувала контракт на постачання запчастин до Іраку, але сказала, що "компанії та посадовці не виявили порушень".

"Більшість з цих звинувачень – не правдиві", - зазначила адміністрація президента України в коментарі виданню.

В інтерв”ю FP в Вашингтоні заступник Генерального прокурора України Євген Єнін визнав, що боротьба з корупцією в Україні просувається повільно, зазначивши, що реформи потребують часу.

"Очікування від нових антикорупційних інституцій дуже перебільшені, - зазначив він, - масштаби корупції настільки великі, що не можливо подолати це питання за один день, чи рік". Єнін наголосив, що необхідно замінити тисячі людей в корумпованій системі судочинства, включаючи суддів, однак не варто звільняти 10 000 людей просто заради шоу і намагатись швидко замінити їх кваліфікованими співробітниками.

На важливості боротьби з корупцією в Україні наголошував і Держсекретар США Рекс Тіллерсон, який заявляв: "Для України немає сенсу боротися за своє тіло на Донбасі, якщо вона втрачає свою душу через корупцію. Антикорупційні інститути повинні підтримуватися, фінансуватися і захищатися".

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