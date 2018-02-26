Генеральний секретар ООН закликав до негайного надання гуманітарної допомоги сирійському населенню

Антоніу Ґутерреш заявив у понеділок, що резолюції Ради Безпеки «лише тоді мають значення, якщо вони ефективно запроваджені в життя». Він також підкреслив, що сирійці в оточеній зоні Східна Гута «не можуть довше чекати» на гуманітарну допомогу.

В суботу Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, яка закликає до 30-денного всенаціонального припинення вогню і зняття облоги населених пунктів, щоб уможливити надання медичної та іншої допомоги.

«Я розраховую, що резолюція буде негайно запроваджена в життя, зокрема для запевнення негайних, безпечних і тривалих постач гуманітарної допомоги і послуг, евакуації критично хворих і поранених та полегшення страждань сирійського народу», сказав Ґутерреш.

Проте насильство не припинилось. Міжнародні та сирійські спостерігачі повідомляють про нові атаки у зоні Східна Гута. Це контрольований повстанцями анклав у передмісті Дамаска, де минулого тижня загинуло понад 500 людей.

«Ми наполягаємо на повному запровадженні резолюції без зволікання, проте ми маємо підстави залишатися обережними у зв’язку з тим, що сьогодні вранці продовжувалось бомбардування Східної Гути, заявив верховний комісар ООН з питань прав людини Зеїд Раад аль-Гуссейн.

Зеїд також висловив деякі сумніви щодо перспектив запровадження резолюції, кажучи, що «її слід розглядати на тлі семирічних марних зусиль з метою припинення насильства, семи років безупинного й жахливого масового вбивства».

Дивіться також: Кафе, де можна подрімати під час обідньої перерви