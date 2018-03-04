Єврокомісія готова до посередництва між Києвом та Москвою у газовій суперечці - заява

Віце-президент Єврокомісії з питань енергетичного союзу Марош Шефчовіч опублікував заяву, у якій йдеться про те, що Європейська комісія готова стати посередником у владнанні газової суперечки між Україною та Росією.

Заяву Мароша Шефчовіча опубліковано у неділю на сайті Єврокомісії.

Шефчовіч сконстатувався з українською та російської сторонами, провівши телефонні переговори з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, керівником «Нафтогазу» Андрієм Коболєвим, а також міністром енергетики Росії Олександром Новаком, йдеться у заяві.

"Розмови стосувались стурбованості України щодо рівня тиску в газопостачанні з Росії, транзиту газу до Європейського союзу, а також нещодавнього рішення Стокгольмського арбітражу", – говориться в повідомленні.

В заяві Шефчовіча також висловлюється готовність Брюсселя до посередництва між Києвом та Москвою у газовій суперечці.

"Європейська комісія готова брати участь і виступати посередником у тристоронньому процесі, який у минулому довів свою ефективність у подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і делікатність цього питання, ми будемо продовжувати вивчати можливості такого процесу в двосторонньому порядку", – йдеться в повідомленні.

"Україна та Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією, щоб переконатися, що щоб була постійна гарантія транзиту російського газу через Україну до ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

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