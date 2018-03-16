Джонсон: наказ використати хімічну зброю у Британії, ймовірно, віддав Путін

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що наказ використовувати нервово-паралітичну речовину на території Сполученого Королівства, «найбільш ймовірно", віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

16 березня Джонсон заявив, що Британія не має нічого проти російського народу. «Це розбрат із Путіним і Кремлем, і ми думаємо, що це був його наказ – використовувати нервово-паралітичну речовину на території Великої Британії, європейської держави, вперше з часів Другої світової війни», – заявив Джонсон.

14 березня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в британському Солсбері й оголосила про вислання 23 російських дипломатів. Цей захід підтримали в адміністрації президента США. Про розробку подібних санкцій також оголосив президент Франції.

Скрипаля та його дочку Юлію виявили 4 березня непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні країни. Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною «Новачок», яку розробили в Росії. 66-річний Сергій Скрипаль і його 33-річна дочка Юлія перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані. Також у серйозному стані перебуває працівник поліції, який першим намагався надати їм допомогу.

У Росії обвинувачення відкинули. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва вишле британських дипломатів у відповідь на санкції Великої Британії. Він не уточнив, скільки дипломатів буде вислано і в які терміни будуть запроваджені ці заходи. Лавров назвав обвинувачення Лондона в отруєнні колишнього агента ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки «голослівними, безпідставними й хамськими».

Речник президента Росії Дмитро Пєсков 16 березня заявив, що заходи у відповідь на дії Великої Британії можуть бути оголошені «будь-якої хвилини».

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