Україна на Паралімпіаді здобула 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей

Паралімпійська збірна України на завершення своєї участі в зимових Іграх у корейському Пхьончхані здобула сьому золоту медаль.

У змішаній естафеті 4 по 2,5 кілометра першими стали Юрій Уткін, Людмила Ляшенко, Юлія Батенкова-Бауман та Оксана Шишкова. Вони подолали дистанцію за 24 хвилин 31,9 секунди.

«Срібло» на рахунку збірної Канади, яка відстала на 50 секунд, а бронзовим призером став квартет з Німеччини.

Українці у Пхьончхані здобули 22 нагороди: 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових нагород і стали шостими в командному заліку – слідом за паралімпійцями США, командою з олімпійською символікою, збірними Канади, Франції та Німеччини.

Усі змагання на XІІ зимових Паралімпійськіх іграх завершилися, попереду лише церемонія закриття.

Дивіться також: Талант не дискримінує: Спеціальні Олімпійські ігри для людей з вадами розумового розвитку