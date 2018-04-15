Американські військові залишатимуться в Сирії, поки не буде досягнута мета місії – Гейлі

Посол США в ООН Ніккі Гейлі заявила в неділю, що США не виведуть свої війська із Сирії, поки не досягнуть своїх цілей. В інтерв’ю каналу Фокс Ньюз вона перерахувала три головних завдання американської місії в Сирії: переконатися, що хімічна зброя не використовується у жодний спосіб, який би міг представити загрозу інтересам США, знищити ІДІЛ, залишити можливість спостерігати звідти за діяльністю Ірану.

Наше завдання повернути американських солдат додому, але ми не підемо, поки ми не виконаємо всі ці завдання», - сказала посол Гейлі.