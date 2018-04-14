Україна підтримує дії союзників у відповідь на застосування хімзброї в Сирії

Президент України Петро Порошенко зазначив, що точковий удар міжнародної коаліції - вимушений, але виправданий крок



КИЇВ - Україна висловлює солідарність зі Сполученими Штатами, Великобританією і Францією і підтримує дії союзників у відповідь на застосування Дамаском хімічної зброї в сирійському місті Дума, яке призвело до численних жертв серед мирного населення.



Про це йдеться в заяві українського зовнішньополітичного відомства, яка була опублікована 14 квітня.



«Звертає на себе також увагу цілеспрямована підтримка злочинів Дамаска з боку кремлівського режиму, який своїми діями, в тому числі в Раді Безпеки ООН, послідовно робить неможливим вирішення конфлікту в Сирії відповідно до статуту ООН», - зазначають українські дипломати.



МЗС України підкреслює, що офіційний Київ підтверджує свою непохитну позицію, що «застосування хімічної зброї будь-ким, в будь-якому місці і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права, а особи, відповідальні за такі дії, повинні бути притягнуті до відповідальності».



Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook зазначив 14 квітня, що «розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об'єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок».



«Це справедлива відповідь на факт скоєння жорстокого злочину проти людяності - хімічної атаки в Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей. Україна закликає задіяти всі можливі механізми та інструменти ООН, в тому числі Раду Безпеки, для попередження подібних злочинів диктаторських режимів в майбутньому», - підкреслив Петро Порошенко.



Нагадаємо, що о 9 годині вечора п'ятниці, 13 квітня, президент США Дональд Трамп виступив з промовою до народу. Він заявив, що збройні сили США, Великобританія і Франція завдали точкові удари по сирійських об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю.

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