США та союзники пропонують Асаду співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї

Велика Британія, США і Франція розробили проект резолюції Ради безпеки ООН, у якому міститься заклик до президента Сирії Башара Асада співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), інформує агентство France-Presse 15 квітня. Фахівці цієї організації зараз досліджують те, що сталося в місті Дума 7 квітня.

Підготовлений Францією документ передбачає створення «незалежного механізму», щоб розслідувати імовірне застосування хімічної зброї в цьому місті.

Сирійському уряду слід «конструктивно» і «без попередніх умов» розпочати переговори з повстанцями, сказано в документі. У ньому також ідеться про необхідність «безперешкодного доступу гуманітарної допомоги».

Проект резолюції обговорюватиметься 15 квітня. Терміни голосування поки не оголошені.

Рада безпеки ООН не підтримала проект резолюції, підготовлений Росією, щодо обстрілу Сирії з боку США і їхніх союзників – Великої Британії і Франції.

Рішення підтримали посли трьох країн, зокрема Росії, проти виступили – восьмеро, утрималися – четверо. Для ухвалення рішення було потрібно дев'ять голосів.

14 квітня Рада безпеки ООН проводила екстрене засідання, скликане на вимогу Росії після того, як США і союзники завдали удару по сирійських об’єктах, що використовувалися для виробництва хімічної зброї.

У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що Сполучені Штати готові знову завдати удару, якщо режим президента Сирії Башара Асада ще раз використає хімічну зброю.

У Міністерстві оборони США раніше заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

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