Економічний радник Білого дому різко розкритикував Трюдо

Економічний радник Білого дому Ларі Кудлоу заявив, що Джастин Трюдо встромив ножа у спину Дональду Трампу, бо сробував показати Трампа у слабкому світлі напередодні саміту у Сингапурі.

Кудлоу пояснив американським ЗМІ позицію адміністрації Трампа і розповів, чому між найближчими союзниками США та Канадою виникло напруження. За його словами, Канада наживається на США, обкладає митом американські товари, наприклад молоко, але хоче продавати без митних тарифів свої товари у США. Кудлоу заявив, що Дональд Трамп хотів би бачити торгівлю між партнерами взагалі без митних платежів, але поки інші не відмовляться від такої практики, США також будуть захищати свого виробника.

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