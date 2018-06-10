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Економічний радник Білого дому різко розкритикував Трюдо

  • Голос Америки

Економічний радник Білого дому Ларі Кудлоу заявив, що Джастин Трюдо встромив ножа у спину Дональду Трампу, бо сробував показати Трампа у слабкому світлі напередодні саміту у Сингапурі.

Економічний радник Білого дому заявив, що Трюдо встромив ножа у спину Трампу. Відео
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Економічний радник Білого дому заявив, що Трюдо встромив ножа у спину Трампу. Відео

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Кудлоу пояснив американським ЗМІ позицію адміністрації Трампа і розповів, чому між найближчими союзниками США та Канадою виникло напруження. За його словами, Канада наживається на США, обкладає митом американські товари, наприклад молоко, але хоче продавати без митних тарифів свої товари у США. Кудлоу заявив, що Дональд Трамп хотів би бачити торгівлю між партнерами взагалі без митних платежів, але поки інші не відмовляться від такої практики, США також будуть захищати свого виробника.

Дивіться також: Дональд Трамп і Кім Чен Ин – в Сингапурі для участі в історичному саміті

Дональд Трамп і Кім Чен Ин – в Сингапурі для участі в історичному саміті. Відео
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Дональд Трамп і Кім Чен Ин – в Сингапурі для участі в історичному саміті. Відео

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