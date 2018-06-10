Трамп: Обама дозволив Росії забрати Крим

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в анексії Росією українського півострова Криму.

Під час прес-конференції на полях «Великої сімки» в канадському Квебеку в президента запитали, чи вважає він, що російський контроль над Кримом має бути визнаним міжнародною спільнотою.

«Криму дозволили піти під час адміністрації Обами і, ви знаєте, Обама може казати все, що хоче, але він дозволив Росії забрати Крим. У мене була б зовсім інша позиція», – сказав Трамп.

8 червня президент США виступив за те, щоб Росія була представлена на саміті G7. Новий прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте підтримав позицію Трампа.

Натомість лідери Європейського союзу виступили проти повернення Росії до «Великої сімки».

До 2014 року Росія брала участь у самітах разом зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Японією і Канадою. Організація тоді називалася «Група восьми». Членство Росії було припинене після анексії Криму.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію півострова незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.

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