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Сенат США затвердив Бретта Кевено суддею Верховного суду

  • Голос Америки
Бретт Кевено складає присягу у Верховному суді 6 жовтня 2018 року

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Сенат США проголосував 6 жовтня за призначення на посаду судді американського Верховного суду Бретта Кевено. Цьому передували тижні суперечок, протестів та звинувачень Кевено у сексуальних домаганнях.

Його кандидатуру підтримали 50 сенаторів, проти були 48.

На посаду верховного судді призначають довічно.

Президент США Дональд Трамп привітав затвердженна Бретта Кевено на посаді верховного судді. "Я аплодую та вітаю Сенат США із затвердженням нашого чудового кандидата судді Бретта Кевено до Верховного суду", - написав президент Трамп у Твіттері.

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Якій із партій США розслідування Кевено допоможе перемогти у проміжних виборах у листопаді.
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Якій із партій США розслідування Кевено допоможе перемогти у проміжних виборах у листопаді.

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Якій із партій США розслідування Кевено допоможе перемогти у проміжних виборах у листопаді.
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Якій із партій США розслідування Кевено допоможе перемогти у проміжних виборах у листопаді.

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