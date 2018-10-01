Однокурсники судді Кевано з Єлю: у студентські роки він однозначно пиячив

Однокурсники кандидата у Верховні судді США Бретта Кевано заявляють, що він збрехав, заявивши, що ніколи не пиячив.

Питання про надмірне споживання алкоголю у студентські роки стало одним із ключових під час слухання перед юридичним комітетом Сенату щодо його затвердження на посаду одного з дев'яти Верховних суддів США.

Сенатори кілька разів перепитували федерального суддю Кевано про те, чи не мав він проблем зі зловживанням пива. Той категорично заперечив це.

Під час запитань від сенаторки-демократки Емі Клобучар, яка зізналась, що її батько страждав на алкоголізм, і запитала, чи не був і Кевено залежний від спиртних напоїв, кандидат на найвищу судову посаду у США перейшов із захисту у наступ.

"Випивати - це одна річ, але у вашому письмовому свідченні ви заявили, що часом перебирали з алкоголем. Але чи бувало у вас так, що ви не пам'ятали, що було минулої ночі? - запитала Клобучар. - А у вас? - відповів Кевано. - Відповідайте на запитання. - А мені цікаво дізнатись про вас. - У мене немає проблеми з алкоголем. - У мене також".

Після перерви Кевано перепросив за свою поведінку.

Однак, як заявили телеканалу CNN принаймні двоє однокурсників Кевано з Єльського університету Чад Лудінгтон та Ліз Свішер, Кевано випивав часто й надміру, і ставав агресивним.

Очевидці подій підкреслили, що не були свідками того, як Кевено міг проявити сексуальну агресію проти когось. Однак, вони підкреслюють, що Кевано свідомо говорив неправду на слуханні, а отже брехав під присягою. І це ставить під питання інші його заяви.

Сенатор-републіканець Джефф Флейк, чий голос може стати вирішальним під час голосування про затвердження Кевано на посаду Верховного судді США, заявив, що питання про можливе пияцтво стане вирішальним для нього у прийнятті рішення.

Більше світла на події понад 30-річної давнини має пролити розслідування ФБР.

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